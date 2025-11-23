Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie - Antena Sport

Cosmin Olăroiu a ratat şi ultima şansă de a ajunge cu Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026, iar informaţiile duceau spre o demitere a selecţionerului român de 56 de ani.

Totuşi, Federaţia din Emiratele Arabe Unite a luat decizia de a-l păstra pe antrenorul nostru în funcţie, chiar dacă acesta a ratat un obiectiv uriaş. Pentru Oli, urmează Cupa Arabă, ce se va desfăşura în perioada 1-18 decembrie.

Cosmin Olăroiu rămâne selecţionerul Emiratelor Arabe Unite

“Am aflat că Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite a decis oficial să-l păstreze pe antrenorul român Cosmin Olăroiu ca antrenor principal al echipei naționale. Contractul său este valabil până în 2027, iar următoarea sa sarcină va fi să conducă naționala în Cupa Arabă, programată să aibă loc la Doha, Qatar, în perioada 1-18 decembrie”, susţin cei de la emaratalyoum.com.

Înainte de decizia luată de federaţie, Olăroiu fusese criticat în Emirate în urma eşecului în dublă manşă cu Irak, decis de un penalty venit în minutul 90+17.

Cosmin Olăroiu: “Am venit cu inima deschisă”

“Am venit cu inima deschisă la echipa națională pentru că iubesc această țară și am vrut să ajut cu experiența mea să ne calificăm la Campionatul Mondial. Din păcate, n-a fost de ajuns.