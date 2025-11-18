Irak - Emiratele Arabe Unite LIVE SCORE (18:00). Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 18 noiembrie 2025, 13:41

Irak – Emiratele Arabe Unite LIVE SCORE (18:00). Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci/ Profimedia

Returul dintre Irak şi Emiratele Arabe Unite va fi în dormat live score, pe AS.ro, de la ora 18:00. Naţionala lui Cosmin Olăroiu luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv de calificare la World Cup 2026.

Turneul final mondial de anul viitor se va vedea live exclusiv în Universul Antena, la fel cum se va vedea şi ediţia din 2030 a World Cup 2026.

Irak – Emiratele Arabe Unite LIVE SCORE (18:00)

Partida tur dintre Irak şi Emiratele Arabe Unite s-a încheiat cu scorul de 1-1. Saudiţii lui Cosmin Olăroiu au deschis scorul în minutul 10, prin Al Hamadi, Irak reuşind să egaleze în minutul 18.

Finalul partidei a fost unul dramatic pentru naţionala lui Cosmin Olăroiu. Saudiţii au avut un gol anulat în minutul 90+6, reuşita lui Caio Lucas nefiind validată, pe motiv de offsaid.

Naţionala Emiratelor Arabe Unite a mai participat o singură dată la World Cup, în 1990. Cosmin Olăroiu ar putea deveni astfel “eroul” saudiţilor, dacă îi va califica din nou la un turneu final mondial după o pauză de mai bine de 30 de ani.

Dacă va trece de Irak, atunci Emiratele Arabe Unite vor participa la play-off-ul intercontinental de calificare la World Cup 2026. În acest play-off vor mai participa alte cinci echipe naţionale, trei dintre ele fiind deja stabilite: Bolivia, Noua Caledonie şi Republica Democrată Congo.

Celelalte două naţionale care se vor califica în acest play-off sunt din zona CONCACAF. Surinam, Panama, Curacao, Jamaica sau Haiti se numără printre naţionalele care pot prinde un bilet la barajul inter-continental.

Naţionala lui Cosmin Olăroiu ar putea fi cap de serie în play-off-ul inter-continental, care se va disputa în martie, în Mexic.

