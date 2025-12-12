Juri Cisotti: "A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă mare" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Juri Cisotti: “A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă mare”

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 0:05

Juri Cisotti a fost omul de la care a plecat faza care a dus la golul decis cu Feyenoord, marcat de Tănase, în minutul 90+5 al partidei. A driblat tot, inclusiv portarul şi a pasat în faţa porţii, de unde pentru Tănase a fost formalitate să ducă scorul la 4-3 şi să aducă victoria bucureştenilor.

La final de meci, Juri Cisotti a declarat că FCSB a revenit echipa de temut din sezonul trecut.

“Mă bucur pentru acest rezultat în faţa suporterilor notri. A fost un meci nebun. După prima repriză am primit două goluri în ultimele cinci minute, dar după am arătat că avem personalitate şi spirit de grup.

Am demonstrat că suntem o echipă mare, cu jucători de calitate. E o victorie de moral pentru următoarele meciuri”, a spus Juri Cisotti.

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.

Meciul de pe Arena Naţională a început bine pentru bucureşteni, care au deschis scorul prin Ngezana, lovitură de cap la cornerul lui Radunovic, în minutul 11. Olandezii au replicat cu ocazia lui Tengstedt, din minutul 26, iar patru minute mai târziu au primit un penalti, pentru un contact între Baba Alhassan şi Tengstedt, însă arbitrul Balakin a anulat decizia după verificarea fazei la VAR. Tengstedt a adus egalarea pentru oaspeţi în minutul 41, dar Feyenoord a intrat cu avantaj la pauză după golul lui Timber, din minutul 44. Oaspeţii au mărit avantajul în minutul 51, odată cu golul lui Sauer.

Intrat la pauză, Mihai Toma a reuşit să reducă din diferenţă, în minutul 54, cu o lovitură de cap din centrarea lui Cisotti. Bucureştenii au reuşit să egaleze prin Mamadou Thiam, în minutul 87, iar Târnovanu a scos incredibil în minutul 90, la şutul lui Hadj Moussa. Elevii lui Charalambous au dat lovitura la ultima fază. Cisotti a insistat, a driblat portarul şi l-a servit în faţa porţii pe Florin Tănase, iar acesta a înscris aducând o victorie extraordinară. FCSB – Feyenoord s-a încheiat 4-3 şi bucureştenii sunt pe locul 27, cu 6 puncte.

Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
