Juri Cisotti: "A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă mare" - Antena Sport

Juri Cisotti a fost omul de la care a plecat faza care a dus la golul decis cu Feyenoord, marcat de Tănase, în minutul 90+5 al partidei. A driblat tot, inclusiv portarul şi a pasat în faţa porţii, de unde pentru Tănase a fost formalitate să ducă scorul la 4-3 şi să aducă victoria bucureştenilor.

La final de meci, Juri Cisotti a declarat că FCSB a revenit echipa de temut din sezonul trecut.

“Mă bucur pentru acest rezultat în faţa suporterilor notri. A fost un meci nebun. După prima repriză am primit două goluri în ultimele cinci minute, dar după am arătat că avem personalitate şi spirit de grup.

Am demonstrat că suntem o echipă mare, cu jucători de calitate. E o victorie de moral pentru următoarele meciuri”, a spus Juri Cisotti.

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.