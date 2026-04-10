Ciprian Marica, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Ţi-ar fi plăcut… Recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”

“Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”, a scris Ciprian Marica pe Facebook, vineri, în ziua în care Mircea Lucescu a fost înmormântat.
O lume întreagă ţi-a scandat numele.
Şi ai lăsat lumii un nume greu, dar şi o familie incredibilă, care ţi-l va purta cu onoare generaţii întregi!
Ai mai lăsat mii şi mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat şi i-ai îndrumat cu dragoste şi pricepere.
O să ne lipseşti enorm, nea Mircea!
Eu, unul, îţi promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine!
Rămas bun!”, este mesajul lui Marica.
Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor.
Însă toţi cei care l-au iubit au avut ocazia să îşi ia rămas bun miercuri şi joi, la Arena Naţională. Acolo au ajuns 15.000 de oameni – fani, personalităţi, oameni de fotbal, echipe, galerii, oficiali, cu toţii veniţi atât din ţară cât şi din Ucraina, Turcia sau Italia.
Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori.
