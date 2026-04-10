Ciprian Marica, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Ţi-ar fi plăcut… Recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”

“Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”, a scris Ciprian Marica pe Facebook, vineri, în ziua în care Mircea Lucescu a fost înmormântat.

O lume întreagă ţi-a scandat numele.

Şi ai lăsat lumii un nume greu, dar şi o familie incredibilă, care ţi-l va purta cu onoare generaţii întregi!

Ai mai lăsat mii şi mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat şi i-ai îndrumat cu dragoste şi pricepere.