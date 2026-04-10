Home | Fotbal | Ciprian Marica, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Ţi-ar fi plăcut… Recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”

Ciprian Marica, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Ţi-ar fi plăcut… Recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”

Radu Constantin Publicat: 10 aprilie 2026, 22:51

Comentarii
Ciprian Marica, alături de Mircea Lucescu, Gică Hagi, Florin Răducioiu şi Ionel Dănciulescu / Instagram

"Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!", a scris Ciprian Marica pe Facebook, vineri, în ziua în care Mircea Lucescu a fost înmormântat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!

O lume întreagă ţi-a scandat numele.

Şi ai lăsat lumii un nume greu, dar şi o familie incredibilă, care ţi-l va purta cu onoare generaţii întregi!

Ai mai lăsat mii şi mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat şi i-ai îndrumat cu dragoste şi pricepere.

Reclamă
Reclamă

O să ne lipseşti enorm, nea Mircea!

Eu, unul, îţi promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine!

Rămas bun!”, este mesajul lui Marica.

Reclamă

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor.

Însă toţi cei care l-au iubit au avut ocazia să îşi ia rămas bun miercuri şi joi, la Arena Naţională. Acolo au ajuns 15.000 de oameni – fani, personalităţi, oameni de fotbal, echipe, galerii, oficiali, cu toţii veniţi atât din ţară cât şi din Ucraina, Turcia sau Italia.

Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
