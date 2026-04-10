Mircea Lucescu s-a gândit la naţională până în ultima clipă. Ce nume surpriză ar fi vrut selecţioner în locul lui

Radu Constantin Publicat: 10 aprilie 2026, 21:08

Ultimul interviu acordat de Mircea Lucescu / foto: Ștefan Constantin

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu s-a confruntat de câteva luni cu probleme medicale, iar prezenţa lui pe banca României la meciul cu Turcia a fost nesigură. Potrivit gsp.ro, în cazul în care el nu ar fi fost prezent la partida de baraj, de la Istanbul, el ar fi vrut ca în locul să stea Daniel Pancu.

Pancu a fost unul dintre “copiii de suflet” ai lui Mircea Lucescu. “Il Luce” l-a avut ca elev pe Pancu aproape patru ani, la două echipe, Rapid și Beșiktaș Istanbul. În Turcia, pentru actualul tehnician de la CFR au fost chiar cele mai bune momente din cariera fotbalistică.

Cum Lucescu a primit acceptul medicilor, Daniel Pancu nu a mai ajuns selecţionerul României. Al doilea tehnician de pe lista lui Mircea Lucescu a fost chiar Gică Hagi, care – cel mai probabil – va şi ajunge să antreneze România.

