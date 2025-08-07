Clubul care a cerut la UEFA să ţină un moment de reculegere pentru Ion Iliescu - Antena Sport

7 august a fost decretată zi de doliu naţional, în ziua în care Universitatea Craiova, FCSB şi CFR Cluj evoluează în cupele europene. Una dintre cele trei echipe a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dintre cluburile menţionate mai sus, doar CFR Cluj a cerut momentul de reculegere, înainte de duelul cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League, ce va avea loc joi, de la ora 19:30, în Gruia.

CFR a cerut un moment de reculegere pentru Ion Iliescu

“Meciurile programate în România se vor juca așa cum erau programate. Ar putea fi un minut de reculegere, la cererea cluburilor gazdă. Deocamdată, doar CFR Cluj a cerut”, e mesajul transmis de UEFA, conform golazo.ro.

Sursa citată anunţă şi că celelalte două cluburi, Universitatea Craiova şi FCSB, nu vor cere momentul de reculegere la UEFA.

Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat marți, după moartea lui Ion Iliescu, că la meciurile de Cupa României de miercuri și joi se va ține un moment de reculegere în memoria fostului președinte al României. Vestea respectivă nu a fost primită bine de toți suporterii și toate echipele, astfel că la partidele de astăzi au apărut și câteva semne de protest la adresa deciziei FRF.