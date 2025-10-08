Mesajul selecţionerului Moldovei pentru Mircea Lucescu! Ce legătură are Lilian Popescu cu România - Antena Sport

Selecţionerul Moldovei, Lilian Popescu (51 de ani), debutează pe banca vecinilor noştri la amicalul cu România. Lilian Popescu l-a cunoscut personal pe selecţionerul naţionalei României, Mircea Lucescu.

România – Moldova se dispută joi, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport După amicalul cu Moldova tricolorii vor juca meciul crucial cu Austria din preliminariile World Cup 2026. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lilian Popescu, despre Mircea Lucescu: “Cel mai titrat şi experimentat selecţioner”

“Sper eu, prin prestaţii bune, să vină şi rezultate pozitive, care să schimbe poziţia suporterilor. Ştiu că sunt care ne iubesc necondiţionat.

E mai mult un antrenament. N-aş spune că e meciul vieţii. Mai mult contează pentru România meciul cu Austria decât cu noi. Probabil că e o oportunitate de a vedea jucători, atât noi, cât şi ei. Jucători tineri. Cred că toate gândurile sunt la meciul cu Austria.

(n.r: Pe domnul Mircea Lucescu l-aţi cunoscut personal?) Da. Nu cred că are nevoie să îi fac reclamă. E, cred, cel mai titrat şi experimentat selecţioner. Nu numai după vorbe, dar şi după fapte. Ne-am cunoscut când era antrenor principal la Dinamo Kiev şi deseori trecea pe la Chişinău. Vreau să îi doresc doar sănătate şi succes.