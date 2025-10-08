După Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian a fost eliminată şi ea de la Wuhan! Românca, învinsă de Rybakina - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 48 WTA, a fost eliminată, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 Wuhan Open, cu premii de 3,6 milioane de dolari.

Cristian a fost învinsă de favorita 8, jucătoarea din Kazahstan Elena Rybakina (9 WTA), scor 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră şi 23 de minute.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, eliminate în turul 2 la Wuhan

Tot miercuri, Sorana Cîrstea, locul 58 WTA, a fost eliminată în turul doi de sportiva chineză Shuai Zhang, numărul 142 mondial, scor 6-4, 3-6, 6-4.

Premiul pentru participarea în runda secundă este de 23.450 de dolari şi 65 de puncte.