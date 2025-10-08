Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: "Nu Ianis, Gică" - Antena Sport

Selecţionerul Moldovei, Lilian Popescu (51 de ani), a stârnit amuzamentul la conferinţa de presă premergătoare amicalului România – Moldova.
Lilian Popescu şi Vadim Raţă (32 de ani) au fost provocaţi la un exerciţiu. Ce jucător român ar vrea în naţionala Moldovei.
Lilian Popescu, moment amuzant la conferinţa de dinainte de România – Moldova
Dacă Vadim Raţă l-a ales pe Dennis Man, cu care s-a duelat în perioada în care internaţionalul român era la FCSB, selecţionerul Moldovei a glumit. L-ar vrea pe Hagi în naţionala Moldovei, dar nu pe Ianis, ci pe tatăl lui, Gică. 🙂
“(n.r: Dacă aţi avea posibilitatea să luaţi un jucător din naţionala României în naţionala Moldovei, pe cine aţi lua?) Eu l-aş lua pe Hagi. (n.r: Pe Ianis Hagi) Nu, Gică”, a spus Lilian Popescu, moment în care jurnaliştii au izbucnit în râs.
“Eu am jucat contra lui Dennis Man în perioada în care el juca la FCSB şi chiar şi atunci m-a impresionat. Probabil acum e şi mai bun. Cred că el ar fi”, a spus Vadim Raţă.
România – Moldova se dispută joi, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. După amicalul cu Moldova, România va disputa meciul crucial din preliminariile World Cup 2026 cu Austria. România – Austria e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
