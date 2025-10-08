Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: "Nu Ianis, Gică" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: “Nu Ianis, Gică”

Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: “Nu Ianis, Gică”

Bogdan Stănescu Publicat: 8 octombrie 2025, 18:53

Comentarii
Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: Nu Ianis, Gică

Lilian Popescu, la conferinţa de presă / AntenaSport

Selecţionerul Moldovei, Lilian Popescu (51 de ani), a stârnit amuzamentul la conferinţa de presă premergătoare amicalului România – Moldova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lilian Popescu şi Vadim Raţă (32 de ani) au fost provocaţi la un exerciţiu. Ce jucător român ar vrea în naţionala Moldovei.

Lilian Popescu, moment amuzant la conferinţa de dinainte de România – Moldova

Dacă Vadim Raţă l-a ales pe Dennis Man, cu care s-a duelat în perioada în care internaţionalul român era la FCSB, selecţionerul Moldovei a glumit. L-ar vrea pe Hagi în naţionala Moldovei, dar nu pe Ianis, ci pe tatăl lui, Gică. 🙂

“(n.r: Dacă aţi avea posibilitatea să luaţi un jucător din naţionala României în naţionala Moldovei, pe cine aţi lua?) Eu l-aş lua pe Hagi. (n.r: Pe Ianis Hagi) Nu, Gică”, a spus Lilian Popescu, moment în care jurnaliştii au izbucnit în râs.

“Eu am jucat contra lui Dennis Man în perioada în care el juca la FCSB şi chiar şi atunci m-a impresionat. Probabil acum e şi mai bun. Cred că el ar fi”, a spus Vadim Raţă.

Reclamă
Reclamă

România – Moldova se dispută joi, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. După amicalul cu Moldova, România va disputa meciul crucial din preliminariile World Cup 2026 cu Austria. România – Austria e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Observator
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
18:43
Anunț din Turcia despre revenirea lui Gică Hagi pe banca unei echipe: „Prioritatea noastră e un antrenor străin”
18:29
VideoGrand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore
18:13
EXCLUSIVMesajul selecţionerului Moldovei pentru Mircea Lucescu! Ce legătură are Lilian Popescu cu România
18:02
Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova. „Tricolorul” venit accidentat la lot
17:38
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie
17:32
Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 5 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”