Un titular al Austriei, probleme înaintea meciului cu România. Anunțul lui Ralf Rangnick - Antena Sport

Un titular al naționalei Austriei se confruntă cu probleme medicale înaintea meciului cu România. Partida din preliminariile World Cup 2026 va fi duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Până la duelul cu România, Austria va disputa partida cu San Marino joi, de la 21:45. La conferința de presă, Ralf Rangnick, selecționerul austriecilor, a anunțat că Christoph Baumgartner este accidentat.
Christoph Baumgartner, titularul Austriei, probleme înaintea meciului cu România
Rangnick a anunțat că Baumgartner va fi menajat pentru partida cu San Marino, în speranța că mijlocașul de la Leipzig, cotat la suma de 12,4 milioane de euro, se va reface până la meciul cu naționala lui Mircea Lucescu.
„Baumi are probleme la talpa piciorului, a mai simțit dureri și recent. Din păcate, situația nu s-a ameliorat, ba chiar s-a înrăutățit. Vom încerca să-l lăsăm să nu joace mâine și sperăm că va putea juca din nou duminică împotriva României”, a anunțat Ralf Rangnick, conform oefb.at.
De asemenea, Rangnick e cu gândul doar la victorii înaintea celor două meciuri ale Austriei din această lună.
„E vorba doar de cele trei puncte, sunt obligatorii. Dar există și un alt punct important, și anume diferența de goluri. Trebuie să începem la fel cum am făcut-o și în San Marino, să jucăm la același nivel timp de 90 de minute”, a mai spus selecționerul Austriei, înaintea meciului cu San Marino.
Christoph Baumgartner, jucătorul care se confruntă cu probleme medicale înaintea partidei cu România, este titular indiscutabil la Leipzig. Mijlocașul de 26 de ani a fost titular și în cele patru meciuri bifate și câștigate de austrieci în Grupa H, cu România, San Marino, Cipru și Bosnia.
