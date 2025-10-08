Un titular al Austriei, probleme înaintea meciului cu România. Anunțul lui Ralf Rangnick - Antena Sport

Un titular al naționalei Austriei se confruntă cu probleme medicale înaintea meciului cu România. Partida din preliminariile World Cup 2026 va fi duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Până la duelul cu România, Austria va disputa partida cu San Marino joi, de la 21:45. La conferința de presă, Ralf Rangnick, selecționerul austriecilor, a anunțat că Christoph Baumgartner este accidentat.

Christoph Baumgartner, titularul Austriei, probleme înaintea meciului cu România

Rangnick a anunțat că Baumgartner va fi menajat pentru partida cu San Marino, în speranța că mijlocașul de la Leipzig, cotat la suma de 12,4 milioane de euro, se va reface până la meciul cu naționala lui Mircea Lucescu.

„Baumi are probleme la talpa piciorului, a mai simțit dureri și recent. Din păcate, situația nu s-a ameliorat, ba chiar s-a înrăutățit. Vom încerca să-l lăsăm să nu joace mâine și sperăm că va putea juca din nou duminică împotriva României”, a anunțat Ralf Rangnick, conform oefb.at.

De asemenea, Rangnick e cu gândul doar la victorii înaintea celor două meciuri ale Austriei din această lună.