Anunț din Turcia despre revenirea lui Gică Hagi pe banca unei echipe: „Prioritatea noastră e un antrenor străin” - Antena Sport

Oficialii clubului din Turcia, club care îl are pe listă pe Gică Hagi, au făcut anunțul despre antrenorul dorit. Eyupspor și-a demis tehnicianul după startul extrem de modest de sezon, iar printre numele vehiculate care ar putea prelua echipa se află și cel al „Regelui”.
Formația la care evoluează Denis Drăguș a rămas fără antrenor în urmă cu câteva zile, după ce Selcuk Șahin a fost demis.
Anunț din Turcia despre revenirea lui Gică Hagi pe banca unei echipe
Cei de la Eyupsor anunțaseră inițial faptul că Emre Belozoglu va fi noul antrenor al echipei, însă nu se mai pune problema acestui fapt. Vicepreședintele formației la care joacă Denis Drăguș a anunțat că nici varianta Van Bommel nu este foarte sigură, în acest moment.
Totodată, oficialul celor de la Eyupspor a dezvăluit că prioritatea echipei rămâne aducerea unui antrenor străin, Gică Hagi având astfel în continuare șanse să preia echipa.
„Nu avem niciun interes în ceea ce-l privește pe Emre Belozoglu. Lucrăm la asta de la începutul săptămânii. Am evaluat mulți antrenori. În acest moment, pot spune că prioritatea noastră este un antrenor străin.
Din cauza dezinformării pe scară largă pe această temă, este necesar să clarificăm acest lucru. Prima noastră opțiune, deși nu este definitivă, este un antrenor străin.
Van Bommel a fost unul dintre numele de pe lista noastră, dar probabilitatea ca acest lucru să se întâmple (n.r.- ca olandezul să fie instalat) nu este foarte mare, dar l-am luat în considerare”, a declarat vicepreședintele lui Eyupspor, Fatih Kulaksiz, conform ntvspor.net.
