Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova. „Tricolorul” venit accidentat la lot - Antena Sport

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme la națională înaintea amicalului cu Moldova. Partida se va disputa joi, de la 21:00, pe Arena Națională, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Selecționerul a anunțat că un „tricolor” a venit accidentat la lot. Este vorba despre Ionuț Radu, portarul care a revenit la națională după doi ani.

Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova

Mircea Lucescu a dezvăluit, în conferința de presă, faptul că Ionuț Radu se confruntă cu probleme la un deget, urmând ca situația sa să fie analizată până la meciul cu Moldova.

„Din păcate, a venit cu o problemă la deget, de la ultimul meci. Vom vedea”, a declarat Mircea Lucescu, înainte de România – Moldova.

În cazul în care Ionuț Radu nu va fi complet refăcut pentru partida de joi, în poarta naționalei ar putea fi titularizat fie Răzvan Sava, fie Ștefan Târnovanu. Horațiu Moldova, portarul care a bifat ambele partide din acțiunea trecută a „tricolorilor”, cu Canada și Cipru, nu a mai fost convocat de această dată.