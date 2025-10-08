Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova. „Tricolorul” venit accidentat la lot - Antena Sport

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme la națională înaintea amicalului cu Moldova. Partida se va disputa joi, de la 21:00, pe Arena Națională, și va fi în format live text, pe AS.ro.
Selecționerul a anunțat că un „tricolor” a venit accidentat la lot. Este vorba despre Ionuț Radu, portarul care a revenit la națională după doi ani.
Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova
Mircea Lucescu a dezvăluit, în conferința de presă, faptul că Ionuț Radu se confruntă cu probleme la un deget, urmând ca situația sa să fie analizată până la meciul cu Moldova.
„Din păcate, a venit cu o problemă la deget, de la ultimul meci. Vom vedea”, a declarat Mircea Lucescu, înainte de România – Moldova.
În cazul în care Ionuț Radu nu va fi complet refăcut pentru partida de joi, în poarta naționalei ar putea fi titularizat fie Răzvan Sava, fie Ștefan Târnovanu. Horațiu Moldova, portarul care a bifat ambele partide din acțiunea trecută a „tricolorilor”, cu Canada și Cipru, nu a mai fost convocat de această dată.
Duminică, la trei zile după amicalul cu Moldova, România se va duela cu Austria, tot pe Arena Națională. Meciul „de foc” cu favorita grupei va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru meciul cu Moldova
Mircea Lucescu a dezvăluit că va testa mai mulți jucători în duelul contra vecinilor de la nord-est și a dat și un nume în acest sens.
Antrenorul de 80 de ani a declarat că Lisav Eissat, jucătorul cu origini israeliene convocat în premieră la lot, va fi titular în meciul contra Moldovei. Fundașul de 20 de ani va avea astfel șansa să evolueze încă de la fluierul de start la primul meci în care poate juca sub “tricolor”.
“L-am primit cu brațele deschise, așa cum am primit orice jucător de-a lungul timpului. Este de datoria noastră, ca jucători cu experiență, să-l integrăm cât mai repede. Vorbim și limba română, vorbim și limba engleză. Este un proces de adaptare și suntem aici să-l ajutăm“, a spus Ianis Hagi.
