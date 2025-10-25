Clubul de tradiţie din România care e la un pas de faliment! "Sfârșitul este aproape, din păcate" - Antena Sport

Anton Măzărianu, fostul investitor de la Ceahlăul Piatra Neamţ, anunţă că există probleme foarte mari la club, după intrarea în procedura de insolvenţă. Omul de afaceri susţine că Ceahlăul va intra în faliment, dacă nu va veni în scurt timp o sursă de finanţare.
Echipa din Moldova are datorii de 2.5 milioane de euro şi are nevoie de bani mai devreme de 2026, atunci când autorităţile au susţinut că vor ajuta. Totuşi, Măzărianu anunţă că 2 milioane de euro din cele 2.5 reprezintă datorii către el, la care va renunţa, în cazul în care cei din primărie vor încerca să salveze clubul.
Ceahlăul e la un pas de faliment
“Așa cum am mai spus, decizia a fost finală și nu am de gând să revin asupra ei. M-am retras de la clubul de fotbal. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu se reușește să se atragă nicio finanțare, nici măcar pentru activitățile de bază, plăți de bază și cheltuieli care înseamnă organizări de meciuri și așa mai departe.
Cu toate că echipa de management de acolo face tot ce poate să încerce să atragă finanțări. Dar, din păcate nu reușește. Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă la Piatra Neamț.
Eu am mai încercat și i-am sprijnit pe cât am putut, dar în ritmul acesta, din punctul meu de vedere, dacă nu se găsește o finanțare în următoarele săptămâni, cred că sfârșitul este aproape, din păcate.
Problema este că trebuie să se trezească și autoritățile din județul acesta, să facă ceva pentru echipă. Am văzut că se fac foarte multe lucruri pentru toate cluburile mici din județul Neamț, dar nimic pentru echipa de fotbal.
Echipa de fotbal este în insolvență și în felul acesta se poate pleca de la zero. Pot să îmi asum. Mulți vorbeau ce ce datorii are Ceahlăul. Două milioane de euro sunt datorii la mine, restul de 500.000 de euro la ANAF.
Se pot rezolva. Acelea pot să mi le asum, să plătesc eu ratele la ele pe perioada insolvenței. Pot să achit ratele la restul datoriilor, după planul care se va face, dar este momentul în care se poate pleca de la zero”, a spus Măzărianu, pentru Monitorul TV.
Altfel, Cristi Pustai este al treilea antrenor pe care Ceahlăul l-a angajat în acest sezon, după Marco Veronese şi Valentin Avădanei. După 10 etape, echipa e pe locul 14, cu 11 puncte acumulate.
