Clubul de tradiţie din România care e la un pas de faliment! "Sfârșitul este aproape, din păcate" - Antena Sport

Anton Măzărianu, fostul investitor de la Ceahlăul Piatra Neamţ, anunţă că există probleme foarte mari la club, după intrarea în procedura de insolvenţă. Omul de afaceri susţine că Ceahlăul va intra în faliment, dacă nu va veni în scurt timp o sursă de finanţare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa din Moldova are datorii de 2.5 milioane de euro şi are nevoie de bani mai devreme de 2026, atunci când autorităţile au susţinut că vor ajuta. Totuşi, Măzărianu anunţă că 2 milioane de euro din cele 2.5 reprezintă datorii către el, la care va renunţa, în cazul în care cei din primărie vor încerca să salveze clubul.

Ceahlăul e la un pas de faliment

“Așa cum am mai spus, decizia a fost finală și nu am de gând să revin asupra ei. M-am retras de la clubul de fotbal. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu se reușește să se atragă nicio finanțare, nici măcar pentru activitățile de bază, plăți de bază și cheltuieli care înseamnă organizări de meciuri și așa mai departe.

Cu toate că echipa de management de acolo face tot ce poate să încerce să atragă finanțări. Dar, din păcate nu reușește. Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă la Piatra Neamț.

Eu am mai încercat și i-am sprijnit pe cât am putut, dar în ritmul acesta, din punctul meu de vedere, dacă nu se găsește o finanțare în următoarele săptămâni, cred că sfârșitul este aproape, din păcate.