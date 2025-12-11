Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2: "Nu penalty-ul a fost crucial" - Antena Sport

Închide meniul
Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Nu penalty-ul a fost crucial”

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 23:00

Filipe Coelho, în timpul meciului Universitatea Craiova - Sparta Praga / Sport Pictures

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit după înfrângerea suferită de echipa sa pe finalul partidei de pe teren propriu cu Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei principale Conference League. Cehii s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind marcat în minutul 89.

În prima repriză, la scorul de 0-0, Anzor a ratat o lovitură de la 11 metri. În repriza a doua, georgianul a fost schimbat şi a fost vizibil deranjat de decizia antrenorului oltenilor.

Filipe Coelho, după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Jucătorii nu meritau să primească gol”

Cu toate acestea, portughezul nu consideră că aceka a fost momentul care a decis soarta partidei de pe Ion Oblemenco:

“Cred că am jucat foarte bine împotriva unei echipe cu multă calitate. Primele 30-40 de minute au fost dificile pentru noi, ei au avut multe oportunități de gol. Este dificil faptul că am pierdut jocul atât de târziu, însă asta este. Jucătorii nu meritau să primească gol, însă nu am rezistat până la final. Continuăm.

Momentul crucial nu a fost penalty-ul ratat de Anzor. Face parte din fotbal, deși a fost o oportunitate mare. Am avut și alte ocazii de a marca, a fost un moment important, însă nu a decis jocul.

Nu sunt supărat pe Anzor, sunt foarte bucuros de prestația lui. Nu pot să mă supăr pe un jucător că a ratat un penalty. Nu sunt supărat pe nimeni. Rezultatul este cel care mă nemulțumește în această seară. Suporterii și echipa nu meritau asta, însă avem de învățat din acest meci, din greșelile noastre”, a declarat Filipe Coelho, la conferinţa de presă.

Înaintea partidei, ceaţa a pus stăpânire pe Craiova şi organizatorii au avut emoţii. O eventuală amânare a duelului ar fi făcut ca meciul să se joace vineri, de la ora 17:00, dar Coelho a răsuflat uşurat, în condiţiile în care oltenii ar fi pierdut o zi importantă de odihnă înaintea următoarelor meciuri. Chiar dacă nu a vrut să sune ca o scuză, el a subliniat importanţa zilei în plus de odihnă pe care au avut-o cei de la Sparta Praga:

“Nu m-a deranjat vremea, nu putem controla ceața. Sunt bucuros că s-a jucat partida, a fost important pentru noi. Dacă s-ar fi amânat, am fi avut mai puțin timp să pregătim partidele viitoare. O zi poate face diferența. Nu este o scuză, însă Sparta Praga a avut o zi în plus de pregătire, ceea ce a putut face diferența.

Primăvara europeană încă este posibilă, se poate, jucăm bine, însă ne așteaptă un meci foarte important în campionat, pentru care avem mai puțin de 72 de ore să ne pregătim. Din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru toți ceilalți adversari, Sparta Praga este cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o în acest sezon european”, a mai spus Filipe Coelho.

