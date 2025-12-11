Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2: "Nu penalty-ul a fost crucial" - Antena Sport

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit după înfrângerea suferită de echipa sa pe finalul partidei de pe teren propriu cu Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei principale Conference League. Cehii s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind marcat în minutul 89.

În prima repriză, la scorul de 0-0, Anzor a ratat o lovitură de la 11 metri. În repriza a doua, georgianul a fost schimbat şi a fost vizibil deranjat de decizia antrenorului oltenilor.

Filipe Coelho, după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Jucătorii nu meritau să primească gol”

Cu toate acestea, portughezul nu consideră că aceka a fost momentul care a decis soarta partidei de pe Ion Oblemenco:

“Cred că am jucat foarte bine împotriva unei echipe cu multă calitate. Primele 30-40 de minute au fost dificile pentru noi, ei au avut multe oportunități de gol. Este dificil faptul că am pierdut jocul atât de târziu, însă asta este. Jucătorii nu meritau să primească gol, însă nu am rezistat până la final. Continuăm.

Momentul crucial nu a fost penalty-ul ratat de Anzor. Face parte din fotbal, deși a fost o oportunitate mare. Am avut și alte ocazii de a marca, a fost un moment important, însă nu a decis jocul.