Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism - Antena Sport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dat detalii despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce fundaşul echipei sale a suferit un traumatism la meciul câştigat de olteni cu Spartak Trnava.

Din fericire, veştile sunt bune în ceea ce îl priveşte pe Nicuşor Bancu. Rotaru a precizat că Universitatea Craiova se gândeşte dacă să îl menajeze sau nu la partida cu Hermannstadt. Partida Universitatea Craiova – Hermannstadt se dispută duminică, de la ora 18:30.

Mihai Rotaru: “Bancu a suferit un traumatism puternic, dar fără consecinţe”

“Informaţiile sunt bune! Nu este o problemă! Ne punem întrebarea doar dacă îl vom menaja pentru meciul cu Hermannstadt sau nu. A venit acum 40 de minute rezultatul RMN-ului, este ligamentul puțin întins dar nu are nimic. Asta este bucuria dimineții. Bucuria după bucurie.

Bancu este bine, mai simte foarte puțin o jenă. Va face terapii pentru că a fost acolo un traumatism puternic, dar fără consecințe”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0

Universitatea Craiova a învins, joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.