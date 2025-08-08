Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism

Publicat: 8 august 2025, 17:31

Nicuşor Bancu / Profimedia Images

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dat detalii despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce fundaşul echipei sale a suferit un traumatism la meciul câştigat de olteni cu Spartak Trnava.

Din fericire, veştile sunt bune în ceea ce îl priveşte pe Nicuşor Bancu. Rotaru a precizat că Universitatea Craiova se gândeşte dacă să îl menajeze sau nu la partida cu Hermannstadt. Partida Universitatea Craiova – Hermannstadt se dispută duminică, de la ora 18:30.

Mihai Rotaru: “Bancu a suferit un traumatism puternic, dar fără consecinţe”

Informaţiile sunt bune! Nu este o problemă! Ne punem întrebarea doar dacă îl vom menaja pentru meciul cu Hermannstadt sau nu. A venit acum 40 de minute rezultatul RMN-ului, este ligamentul puțin întins dar nu are nimic. Asta este bucuria dimineții. Bucuria după bucurie.

Bancu este bine, mai simte foarte puțin o jenă. Va face terapii pentru că a fost acolo un traumatism puternic, dar fără consecințe”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0

Universitatea Craiova a învins, joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

Slovacii au început mai bine la Craiova şi Duris a ratat de două ori în minutele 4 şi 7, faze la care s-a remarcat portarul Isenko. Erik Daniel a trimis pe lângă poarta goală, în minutul 23, apoi Azango a trimis peste poartă, în minutul 35, şi prima repriză s-a încheiat 0-0, în ciuda ocaziei uriaşe ratate de Baiaram, în minutul 45+2, acesta trimiţând în transversală.

Craiovenii au jucat altceva după pauză şi au reuşit să deschidă scorul în minutul 51, prin Baiaram. După numai trei minute Al Hamlawi a punctat pentru 2-0, iar şutul lui Baiaram  din minutul 59 a fosr respins de portarul oaspeţilor în minutul 59. Scorul final a fost stabilit de Carlos Mora, la o minge respinsă de portarul Frelih, în minutul 81. Slovacii au rămas în zece din minutul 87, după eliminarea lui Paur, pentru un fault asupra lui Tudor Băluţă. Craiovenii au mai ratat pe final, dar s-au impus cu 3-0 şi pleacă cu prima şansă în returul de săptămâna viitoare.

