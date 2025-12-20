"S-a greşit grav" Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni - Antena Sport

Ioan Andone (65 de ani) e de părere că oltenii au greşit apărându-se atât de jos în meciul cu AEK Atena. În minutul 90+7 Craiova avea 2-1 cu echipa greacă şi se afla pe locul 15 în grupa principală din Conference League. A urmat dezastrul pentru olteni, care au primit două goluri, în minutele 90+8 şi 90+14.

Craiova a avut şi ghinionul unui joc al rezultatelor nefericit şi a terminat grupa principală din Conference League pe locul 25, ratând primăvara europeană. Craiova a fost prima sub linie, în play-off calificându-se, in extremis, Sigma Olomouc, cu acelaşi număr de puncte ca şi oltenii, 7 şi cu acelaşi golaveraj, -2. Sigma Olomouc a marcat însă un gol mai mult decât Craiova.

Ioan Andone îl avertizează pe Filipe Coelho după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană: “Echipa poate să cadă”

“Craiova, din nefericire, nu joacă în primăvara europeană. (n.r: Ce aţi fi făcut dumneavoastră, antrenor, acolo?) Mă închideam. Şi, în primul rând, nu mă retrăgeam atât. Niciodată nu te aperi în careul propriu. Trebuie să fii la 20 de metri, 25 de metri. Faci un 5-4-1, dar puţin mai departe, ei se apărau la linia de 11 metri. E cel mai periculos ca echipă să ajungi acolo.

Până la urmă au venit golurile din centrări. A venit penalty-ul dintr-un corner, care, aiurea de tot, a fost obţinut. Golul 2, în opinia mea, acolo s-a greşit grav de tot. Centrare, care are 30 de metri, să nu o apreciezi. Exact ce a păţit echipa naţională în Bosnia.

(n.r: Dar ca tertipuri, aşa, dau mingea afară, stau pe jos) Sunt lucruri care în fotbal se fac, profesioniştii ştiu să tragă de timp rezonabil, nu să enerveze arbitrul. Oricum, a prelungit extrem de mult, eu spun că asta e o greşeală mare. Putea să oprească meciul la 2-2, în minutul 8 de prelungire, fără probleme.