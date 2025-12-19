Eugen Trică știe cine e vinovat, după „tragedia oltenească” de la Atena: „Sunt lucruri elementare” - Antena Sport

Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european, cel puțin pentru acest sezon. Oltenii au fost învinși dramatic de AEK și a fost eliminată din UEFA Conference League.
Ambele goluri marcate de formația gazdă în prelungiri au venit pe fondul unor erori în defensiva echipei antrenate de Filipe Coelho. Eugen Trică știe unde s-a făcut diferența.
Eugen Trică, critici pentru jucătorii Craiovei
A fost o seară neagră pentru Universitatea Craiova, care a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, după ce a condus cu scorul de 2-0 la Atena.
Deși arbitrajul a fost în opinia multora favorabil grecilor, Eugen Trică a remarcat mai multe greșeli impardonabile ale defensivei alb-albastre.
„E dureros, sunt profund dezamăgit de ceea ce am văzut aseară. A fost o tragedie oltenească. Tragediile sunt altele, dar e o tragedie fotbalistică. Am trăit la maxim această partidă, așa cum a făcut-o toată țara. Acum 20-30 de ani toată țara urmărea Craiova Maxima, acea echipă frumoasă, așa e și acum, e o dezamăgire foarte mare. Acele două situații puteau fi evitate, din punctul meu de vedere, foarte ușor.
Înțeleg, au fost epuizați, au jucat cu foarte mult curaj, dar au venit acele situații din 90+8 și 90+15 pe care nu le-au gestionat bine. Să analizăm golul doi al grecilor. A venit din partea stângă o schimbare de joc și aici mă gândesc la Bancu. Bancu trebuia să facă un sprint pentru a-l bloca pe jucătorul grec din a centra. E o regulă în fotbal, anume ‘dacă îi dai adversarului timp și spațiu, atunci s-a terminat’.
Unde cade centrarea? În careul de 6 metri. Al cui este careul de 6 metri? E al portarului Isenko! Tu ești portar, ai doi metri, e careul tău acela de 6 metri și sari, îi omori pe toți, așa cum vine vorba. Al treilea gol la fel, vine centrarea din dreaptă pe direcția lui Badelj. Badelj nu a învățat un lucru, că la nivelul acesta trebuie să degajeze tare mingea. Acestea sunt lucruri elementare și puteau fi evitate”
