Universitatea Craiova - Spartak Trnava LIVE TEXT (21:30). Oltenii vor o victorie pe Ion Oblemenco în turul 3 UECL - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 15:53

Universitatea Craiova - Spartak Trnava / Colaj Profimedia

Universitatea Craiova este singura echipa care reprezintă România în UEFA Conference League, după ce “U” Cluj a fost eliminată de Ararat-Armenia în runda precedentă. Drumul oltenilor în cupele europene continuă astăzi, când vor da peste Spartak Trnava în primul meci din “dubla” aferentă turului 3 preliminar.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Tranva are loc astăzi, de la ora 21:30, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Univ. Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 preliminar Conference League LIVE TEXT (21:30)

“Leii” vin cu un moral bun la meciul de pe teren propriu contra slovacilor, după ce au învins-o în campionat pe CFR Cluj cu 3-0, la capătul unui duel în care elevii lui Mirel Rădoi au condus și cu 3-0. În precedentul tur preliminar, Craiova a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu FK Sarajevo (1-2) și să îi învingă pe bosniaci pe Ion Oblemenco fără drept de apel, scor 4-0, un rol important avându-l hat-trick-ul lui Assad Al-Hamlawi.

De cealaltă parte, Spartak Trnava a strâns în campionat două victorii din două meciuri și este lider în competiția internă. În cupele europene, formația din Slovacia a fost prima oară eliminată din Europa League de cei de la Hacken cu 2-3 la general, după care au trecut făăr mari probleme de maltezii de la Hibernians, scor 7-2 după cele două partide.

Înainte de duelul de pe Ion Oblemenco, Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii în privința calității adversarilor săi și a dezvăluit că nu e interesat de diferența de valoare dintre cele două formații de pe transfermarkt.com. Univ. Craiova e cotată de specialiștii respectivi la 23,48 milioane de euro, în timp ce formația din Slovacia la doar 6,68 de miloane.

Echipele probabile de la Univ. Craiova – Spartak Trnava

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi.

Rezerve: Lung, A. Crețu, Mekvabishvili, Nchama, Houri, Badelj, Markovic, Rădulescu, Stefanovic, D. Barbu, D. Matei

Absent: Laurențiu Popescu (accidentat)

Antrenor: Mirel Rădoi

Spartak Trnava (3-4-3): Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Moistsrapishvili, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo

Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Kratochvil, Gong, Kudlicka, Karhan, Daniel, Tomic, Sabo, Badolo

Absenți: –

Antrenor: Michal Scasny

