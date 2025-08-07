Universitatea Craiova - Spartak Trnava LIVE TEXT (21:30). Oltenii vor o victorie pe Ion Oblemenco în turul 3 UECL - Antena Sport

Universitatea Craiova este singura echipa care reprezintă România în UEFA Conference League, după ce “U” Cluj a fost eliminată de Ararat-Armenia în runda precedentă. Drumul oltenilor în cupele europene continuă astăzi, când vor da peste Spartak Trnava în primul meci din “dubla” aferentă turului 3 preliminar.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Tranva are loc astăzi, de la ora 21:30, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Univ. Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 preliminar Conference League LIVE TEXT (21:30)

“Leii” vin cu un moral bun la meciul de pe teren propriu contra slovacilor, după ce au învins-o în campionat pe CFR Cluj cu 3-0, la capătul unui duel în care elevii lui Mirel Rădoi au condus și cu 3-0. În precedentul tur preliminar, Craiova a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu FK Sarajevo (1-2) și să îi învingă pe bosniaci pe Ion Oblemenco fără drept de apel, scor 4-0, un rol important avându-l hat-trick-ul lui Assad Al-Hamlawi.

De cealaltă parte, Spartak Trnava a strâns în campionat două victorii din două meciuri și este lider în competiția internă. În cupele europene, formația din Slovacia a fost prima oară eliminată din Europa League de cei de la Hacken cu 2-3 la general, după care au trecut făăr mari probleme de maltezii de la Hibernians, scor 7-2 după cele două partide.

Înainte de duelul de pe Ion Oblemenco, Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii în privința calității adversarilor săi și a dezvăluit că nu e interesat de diferența de valoare dintre cele două formații de pe transfermarkt.com. Univ. Craiova e cotată de specialiștii respectivi la 23,48 milioane de euro, în timp ce formația din Slovacia la doar 6,68 de miloane.