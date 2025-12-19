Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: "O dată în 100 de ani" - Antena Sport

Închide meniul
Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: "O dată în 100 de ani"

Conference League

Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: “O dată în 100 de ani”

Bogdan Stănescu Publicat: 19 decembrie 2025, 20:37

Chipciu a adormit la 2-1 pentru Craiova! Când a aflat ce s-a întâmplat, nu putea crede: O dată în 100 de ani

Alex Chipciu / AntenaSport

Alex Chipciu (36 de ani) a vorbit la conferinţa de presă premergătoare duelului lui U Cluj cu Farul şi despre ratarea incredibilă a calificării în primăvara europeană de către Universitatea Craiova.

Chipciu a mărturisit că a adormit atunci când scorul era 2-1 pentru olteni. Dimineaţă, când a aflat că Universitatea Craiova a ratat calificarea, nu a putut să creadă ce s-a întâmplat. Kutesa (min. 90+8) şi Luka Jovic (min. 90+14, penalty) au înscris în prelungiri şi au trimis-o pe Craiova pe locul 25, în afara play-off-ului Conference League.

Alex Chipciu, despre modul în care Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană: “Incredibil”

Chipciu a remarcat că şi celelalte jocuri ale rezultatelor au fost incredibile, mai ales faptul că formaţia finlandeză Kups a făcut 2-2 pe terenul lui Crystal Palace.

“Cred că e foarte greu (n.r: pentru jucătorii Craiovei). Se întâmplă rar să pierzi în minutele de prelungiri. Eu am adormit în minutul 87, cred, am stins televizorul. Era 2-1 (n.r: pentru Craiova) şi dimineaţă, când m-am trezit şi am citit ziarele, mi s-a părut incredibil. N-am înţeles nici de ce au jucat aşa mult prelungiri. Au dat gol în minutul 103, 13 minute, câte au fost de prelungire. Nu puteam să cred. Ce mi s-a mai părut incredibil a fost că toate combinaţiile posibile, ca ei să nu se califice, s-au întâmplat.

Kups a făcut egal la Crystal Palace, face egal o dată în 100 de ani la Crystal Palace. Toate echipele care erau la bătaie cu ei, la fel. A fost incredibil să aibă neşansa asta şi îmi pare rău pentru fotbalul românesc. Craiova e o echipă puternică şi a demonstrat că se poate bate cu echipe foarte bune. Şi pentru fotbalul românesc e ceva bun (n.r: să avem echipe în cupele europene), FCSB anul trecut a bătut PAOK de nu ştiu câte ori, şi cu un an înainte îi bătuse. Anul ăsta Craiova a jucat cu AEK, ea şi PAOK fiind echipe cu un potenţial financiar mult mai mare decât orice echipă din România, cu jucători plătiţi cu peste un milion de euro. Au fost acolo, e un lucru bun, ne putem şi noi bate cu echipele care bagă mai mulţi bani. Cât am apucat eu să văd din meci mi s-a părut un meci echilibrat şi Craiova o echipă puternică. E păcat că nu s-a dus mai departe”, a spus Alex Chipciu la conferinţa de presă.

1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 3 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 4 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
