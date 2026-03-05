Veste bună pentru FCSB! O echipă cu care campioana se luptă pentru baraj nu poate participa în cupele europene - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună, în condiţiile în care speră să prindă barajul pentru cupele europene din play-out. UTA, echipă aflată în prezent pe locul 9 în campionat, cu 42 de puncte, nu va aplica pentru licenţa UEFA. UTA e la 4 puncte, în acest moment, în spatele FCSB-ului.

Campioana ultimelor două sezoane speră să poată disputa barajul pentru Conference League din play-out. Echipele clasate pe locurile 7 şi 8 în campionat vor disputa, mai întâi, între ele un baraj. Câştigătoarea va înfrunta locul 3 sau 4 din play-off, în funcţie de cine se va impune în Cupa României.

UTA nu va putea juca barajul pentru Conference League

Având în vedere că UTA nu va avea drept de joc în cupele europene, dacă arădenii vor termina pe 7 sau 8, poate juca barajul pentru Conference League echipa clasată pe locul 9 în Liga 1. Astfel, FCSB are şi o altă variantă de a prinde barajul pentru Conference League.

“Nu avem acces în cupele europene, având în vedere că suntem protejați prin concordat. Nici în anii precedenți nu am accesat, deși nu eram în concordat. Din punctul meu de vedere, pentru Europa trebuia să fii pregătit.

Din moment ce ești în play-out, nu știu dacă ești pregătit pentru o competiție europeană. În play-out ne propunem să acumulăm cât mai multe puncte, ca să luăm un pic mai mulți bănuți din drepturile TV”, a declarat preşedintele celor de la UTA, Alexandru Meszar, citat de iamsport.ro.