Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova - Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții - Antena Sport

Chiar dacă Alex Mitriţă a plecat, oltenii au reuşit să echilibreze lotul, după spusele lui Rotaru. Mai mult, patronul echipei vine şi cu un alt argument.

El a vorbit despre fostul portar Mario Felgueiras, ajuns la 38 de ani, care este în prezent managerul echipei Universitatea Craiova, rol unic în România, în opinia lui Mihai Rotaru:

“Felgueiras nu e adus ca director sportiv, ci ca manager de fotbal. În România nu există. El se ocupă de tot, de staff, relația cu academia, de recuperare, de probleme medicale. Hai să creștem unul. Are atuuri importante, știe fotbalul românesc, a fost agent de jucători.

Și el crește cu noi pentru că nu are expertiză în acest domeniu. Noi normal trebuia să avem un director sportiv și un manager de fotbal, dar nu ne permitem o schemă așa stufoasă. Nu avem birouri. Trebuie să lucreze acolo. Trebuie să o luăm pas cu pas și să construim. Am zis că mai bine aducem o persoană care să se învețe și apoi încă una”, a declarat Mihai Rotaru, la digisport.ro.