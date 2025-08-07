Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova - Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții - Antena Sport

Închide meniul
Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 22:26

Captură digisport

Ștefan Baiaram a semnat o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie din fața porții, într-un moment în care portarul advers nu putea interveni!

Totul s-a întâmplat în prelungirile primei reprize a partidei cu Spartak Trnava. Atunci, Ștefan Baiaram a primit o pasă excelentă, în fața porții, iar portarul slovacilor era „bătut”.

Ștefan Baiaram a avut o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava!

Totuși, jucătorul Universității Craiova a lovit bara transversală, din câțiva metri! După ratare, Ștefan Baiaram s-a prăbușit pe teren.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava, echipele de start:

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Lung Jr., Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
Absent: Laurențiu Popescu (accidentat)
Antrenor: Mirel Rădoi

Spartak  Trnava (3-4-3): Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Kratochvil, Mikovic – Azango, Duris, Daniel
Rezerve: Vasil, Vanturba Badolo, Jureskin, Karhan, Kudlicka, Moistsrapishvili, Paur, Sabo, Skrbo, Tomic, Ujalky,
Antrenor: Michal Scasny

Stadion: Ion Oblemenco
Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia)
Asistenți: Aron Härsing, Jaan Roos (ambii Estonia)
Arbitru de rezervă: Tanel Üprus (Estonia)
Arbitru VAR: István Vad (Ungaria)
Asistent VAR: Marko Liiva (Estonia)

Mihai Rotaru a numit marele avantaj al Universităţii Craiova: “În România nu există”

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre începutul bun de sezon al echipei sale.

Chiar dacă Alex Mitriţă a plecat, oltenii au reuşit să echilibreze lotul, după spusele lui Rotaru. Mai mult, patronul echipei vine şi cu un alt argument.

El a vorbit despre fostul portar Mario Felgueiras, ajuns la 38 de ani, care este în prezent managerul echipei Universitatea Craiova, rol unic în România, în opinia lui Mihai Rotaru:

“Felgueiras nu e adus ca director sportiv, ci ca manager de fotbal. În România nu există. El se ocupă de tot, de staff, relația cu academia, de recuperare, de probleme medicale. Hai să creștem unul. Are atuuri importante, știe fotbalul românesc, a fost agent de jucători.

Și el crește cu noi pentru că nu are expertiză în acest domeniu. Noi normal trebuia să avem un director sportiv și un manager de fotbal, dar nu ne permitem o schemă așa stufoasă. Nu avem birouri. Trebuie să lucreze acolo. Trebuie să o luăm pas cu pas și să construim. Am zis că mai bine aducem o persoană care să se învețe și apoi încă una”, a declarat Mihai Rotaru, la digisport.ro.

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
22:23
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Spartak Trnava 0-0. Slovacii, gol anulat. Baiaram, ratare uriașă
22:21
Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: “Am încredere în Dan Petrescu”
22:02
Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute
22:00
LIVE TEXTFCSB – Drita 0-1. Ocazie mare ratată de Şut. Kosovarii au marcat după şapte minute
21:50
AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru
21:25
CFR Cluj – Braga 1-2. Eşec la limită pentru echipa lui Dan Petrescu, în duelul pentru play-off-ul Europa League
