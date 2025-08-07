Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova - Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții - Antena Sport

Ștefan Baiaram a semnat o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie din fața porții, într-un moment în care portarul advers nu putea interveni!
Totul s-a întâmplat în prelungirile primei reprize a partidei cu Spartak Trnava. Atunci, Ștefan Baiaram a primit o pasă excelentă, în fața porții, iar portarul slovacilor era „bătut”.
Ștefan Baiaram a avut o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava!
Totuși, jucătorul Universității Craiova a lovit bara transversală, din câțiva metri! După ratare, Ștefan Baiaram s-a prăbușit pe teren.
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, echipele de start:
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Lung Jr., Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
Absent: Laurențiu Popescu (accidentat)
Antrenor: Mirel Rădoi
Spartak Trnava (3-4-3): Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Kratochvil, Mikovic – Azango, Duris, Daniel
Rezerve: Vasil, Vanturba Badolo, Jureskin, Karhan, Kudlicka, Moistsrapishvili, Paur, Sabo, Skrbo, Tomic, Ujalky,
Antrenor: Michal Scasny
Stadion: Ion Oblemenco
Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia)
Asistenți: Aron Härsing, Jaan Roos (ambii Estonia)
Arbitru de rezervă: Tanel Üprus (Estonia)
Arbitru VAR: István Vad (Ungaria)
Asistent VAR: Marko Liiva (Estonia)
