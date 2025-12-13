Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: "După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi" - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi”

Dan Roșu Publicat: 13 decembrie 2025, 10:41

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci

Cosmin Olăroiu a fost în culmea fericirii după ce naţionala pe care o conduce, Emiratele Arabe Unite, a eliminat Algeria la penalty-uri şi s-a calificat în semifinalele Arab Cup.

În semifinale FIFA Arab Cup, Emiratele Arabe Unite vor întâlni marea favorită a acestui turneu, Maroc. Iordania și Arabia Saudită dispută celălalt meci al semifinalelor.

Cosmin Olăroiu: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi”

”Această calificare e meritul jucătorilor! Sunt foarte bucuros pentru jucătorii mei. Vreau să-i felicit și sper să continuăm tot așa. Nu sunt surprins deloc că am ajuns în semifinale. Și când am pierdut, în prima etapă din faza grupelor, cu Iordania, noi am jucat bine, deși am încheiat meciul în zece. Tot timpul am arătat că avem o echipă bună. Sper să mergem până la capăt, în acest turneu. Am încercat să jucăm cât mai organizat.

Am încercat să profităm de șansele noastre. În prima repriză, trebuie să spun că Algeria a dominat, a avut partida sub control. S-a văzut calitatea lor. Apoi, repriza a doua a început cu golul lor. A fost momentul în care noi am realizat că trebuie să jucăm mai bine, dacă vrem să obținem un rezultat bun. Așa am și reușit egalarea, iar ulterior victoria.

După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi! Pentru că am avut mare ghinion, în ultima perioadă (n.r. râde amar). Ăsta e adevărul. Nu putem nega asta. Ne așteaptă un meci dificil, în semifinale, cu Maroc. Dar asta e situația. Suntem pe partea dificilă a tabloului. Vom încerca tot ce ține de noi până la final. Vom da tot ce avem mai bun până la ultimul nostru meci aici”, a declarat Olăroiu potrivit sport.ro.

