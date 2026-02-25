Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin - Antena Sport

Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Williams, în vârstă de 45 de ani, are un bilanţ de 0-4 în acest sezon, inclusiv o înfrângere în faţa sportivei din Serbia Olga Danilovic la Australian Open luna trecută.

Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic

Câştigătoarea a şapte titluri de Grand Slam a pierdut şapte meciuri consecutive la simplu, începând cu înfrângerile de vara trecută de la Cincinnati şi apoi la US Open împotriva cehoaicei Karolina Muchova.

Tomljanovic o va înfrunta în optimile de finală pe favorita 2, sportiva americană Iva Jovic.