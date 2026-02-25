Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin - Antena Sport

Home | Tenis | Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin

Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin

Dan Roșu Publicat: 25 februarie 2026, 9:03

Comentarii
Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin

Venus Williams, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Williams, în vârstă de 45 de ani, are un bilanţ de 0-4 în acest sezon, inclusiv o înfrângere în faţa sportivei din Serbia Olga Danilovic la Australian Open luna trecută.

Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic

Câştigătoarea a şapte titluri de Grand Slam a pierdut şapte meciuri consecutive la simplu, începând cu înfrângerile de vara trecută de la Cincinnati şi apoi la US Open împotriva cehoaicei Karolina Muchova.

Tomljanovic o va înfrunta în optimile de finală pe favorita 2, sportiva americană Iva Jovic.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Observator
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
11:19
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
10:12
Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele