Accidentare horror în FC Argeș - Rapid! În mod surprinzător, fotbalistul a mai jucat 10 minute - Antena Sport

FC Argeș – Rapid București este meciul care închide ziua de marți în Cupa României. Ambele formații au câte o victorie după prima etapă a grupelor, așadar, cele trei puncte puse în joc sunt extrem de importante.

După ce Claudiu Petrila a deschis scorul pentru liderul din Liga 1, a urmat o fază la care unul dintre jucătorii lui Bogdan Andone a suferit o accidentare „horror”.

Rober Sierra, accidentare groaznică în Argeș – Rapid

Prima repriză a partidei dintre FC Argeș și Rapid, din etapa a doua a grupelor Cupei României, a fost marcată de execuția de finețe a lui Claudiu Petrila, care l-a învins pe Straton din interiorul careului (min. 21).

Câteva minute mai târziu, Leo Bolgado a sărit la cap cu Rober Sierra, iar fotbalistul celor de la FC Argeș a avut nevoie imediat de îngrijiri medicale. Pe transmisia TV s-a putut vedea cum fruntea acestuia s-a umflat instant.

În mod surprinzător, jucătorul a putut continua partida, cu un bandaj provizoriu aplicat la nivelul frunții, fiind ulterior scos în minutul 34. 29 de ani are mijlocașul spaniol al piteștenilor.