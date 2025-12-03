Accidentare horror în UTA - FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente - Antena Sport

Închide meniul
Accidentare horror în UTA - FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente

Cupa României

Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 23:36

Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente

Alex Matei în UTA - FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă la Arad, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a fost surclasată de echipa antrenată de Adrian Mihalcea și tremură pentru calificarea în sferturi.

Jocul s-a dezechilibrat în minutul 33, când Robert Necșulescu a văzut direct cartonașul roșu, după un fault imprudent asupra lui Alexandru Benga. Unul dintre jucătorii gazdelor a suferit o accidentare teribilă.

Alex Matei, accidentare gravă în UTA – FCSB

Cu o echipă mai degrabă experimentală la Arad, gruparea antrenată de Elias Charalambous a pierdut clar disputa cu UTA, la capătul unui joc pe care arădenii l-au controlat în totalitate.

Gigi Becali l-a luat la țintă imediat după meci pe Octavian Popescu, fotbalist care pare să nu își mai revină la forma care l-a consacrat. Finanțatorul roș-albaștrilor l-a remarcat în schimb pe Malcom Edjouma.

În finalul partidei, Alex Matei a fost protagonistul unui moment „horror”. Jucătorul celor de la UTA a suferit o accidentare gravă, în momentul în care încerca să recupereze o minge de la Chiricheș. Verdictul a fost unul teribil: ruptură de ligamente încrucișate. Acesta a fost scos în lacrimi pe targă.

1 "Se întoarce!" Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului
