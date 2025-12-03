Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad - Antena Sport

UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de miercuri în grupele Cupei României, iar pentru acest joc, Elias Charalambous a ales să introducă în primul 11 mai mulți jucători tineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Robert Necșulescu, este partida de debut la echipa de seniori a roș-albaștrilor. Din păcate, acesta a rezistat doar 33 de minute pe teren în jocul de la Arad.

Robert Necșulescu, roșu direct în UTA – FCSB

Robert Necșulescu este un component al echipei sub 18 ani a celor de la FCSB, însă acesta a fost luat în lotul primei echipe a roș-albaștrilor pentru partida cu UTA, din grupele Cupei României.

Puștiul a fost introdus titular de Elias Charalambous, dar nu a rezistat pe teren decât 33 de minute. În încercarea de a lovi mingea, acesta l-a lovit cu talpa în piept pe Benga. Inițial, centralul i-a acordat galben, dar arbitrul a fost sesizat din camera VAR.

După ce a mers la marginea terenului pentru a revedea gaza, arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a acordat roșu direct fotbalistului legitimat la campioana României.