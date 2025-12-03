Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad

Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 22:07

Comentarii
Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad

Robert Necșulescu la meciul cu UTA / SPORT PICTURES

UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de miercuri în grupele Cupei României, iar pentru acest joc, Elias Charalambous a ales să introducă în primul 11 mai mulți jucători tineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Robert Necșulescu, este partida de debut la echipa de seniori a roș-albaștrilor. Din păcate, acesta a rezistat doar 33 de minute pe teren în jocul de la Arad.

Robert Necșulescu, roșu direct în UTA – FCSB

Robert Necșulescu este un component al echipei sub 18 ani a celor de la FCSB, însă acesta a fost luat în lotul primei echipe a roș-albaștrilor pentru partida cu UTA, din grupele Cupei României.

Puștiul a fost introdus titular de Elias Charalambous, dar nu a rezistat pe teren decât 33 de minute. În încercarea de a lovi mingea, acesta l-a lovit cu talpa în piept pe Benga. Inițial, centralul i-a acordat galben, dar arbitrul a fost sesizat din camera VAR.

După ce a mers la marginea terenului pentru a revedea gaza, arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a acordat roșu direct fotbalistului legitimat la campioana României.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Observator
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
Fanatik.ro
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
0:08 4 dec.
Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap”
0:02 4 dec.
Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”
0:00 4 dec.
“3 puncte” Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală
23:50
Inter – Venezia 5-1. Echipa lui Chivu şi-a “zdrobit” adversara şi s-a calificat în sferturile Cupei Italiei
23:44
Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ”
23:38
Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 3 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 4 De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul 5 “N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur”. Diego Simeone, “vrăjit” de un star al Barcelonei în derby 6 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte