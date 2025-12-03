Mbappe, "dublă" şi assist în Athletic Bilbao - Real Madrid 0-3! Starul a ajuns la o bornă ireală în acest sezon! - Antena Sport

Mbappe şi Vinicius sărbătoresc un gol al primului cu Bilbao / Profimedia Images

Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o “dublă” şi a dat un assist în meciul Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3, din LaLiga. Cu această victorie, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona.

Mbappe a fost, evident, MVP-ul partidei. Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a notat cu 9.5 pentru prestaţia lui din meciul cu Athletic Bilbao.

Mbappe, 30 de goluri în acest sezon pentru echipa de club şi naţională!

Mbappe a ajuns la 30 de goluri în 24 de partide în care a jucat în acest sezon, pentru echipa de club şi pentru naţională. El are şi 6 assist-uri.

Totodată, în 2025 Mbappe a marcat 62 de goluri! Starul lui Real Madrid şi al naţionalei Franţei se anunţă un candidat serios la câştigarea Balonului de Aur anul viitor. Mbappe e de departe cel mai în formă jucător al Realului.

Cu Mbappe în formă maximă, Real Madrid a încheiat seria de 3 meciuri fără victorie în LaLiga. Formaţia madrilenă remizase anterior cu Rayo, 0-0, cu Elche, 2-2 şi cu Girona, 1-1.