„Pe cine vă doriți în finală?” Răspunsul dat de Cristiano Bergodi, după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei României

Cristiano Bergodi a oferit prima reacție, după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, eliminând-o pe FC Argeș. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost de 1-1, iar la loviturile de departajare, clujenii s-au impus cu 5-4.

În a doua semifinală se vor înfrunta Dinamo și Universitatea Craiova, joi, de la 20:30. Întrebat ce adversară își dorește în finala care se va disputa la Sibiu, Cristiano Bergodi nu a vrut să ofere un răspuns concret. Antrenorul a subliniat că, pentru echipa sa, este extrem de importantă calificarea în ultimul act al competiției.

Cristiano Bergodi a mai declarat că jocul din prima repriză al echipei sale a fost unul modest, însă jucătorii intrați pe teren în repriza secundă au adus un plus. Antrenorul și-a amintit și de finala din 2023, atunci când a reușit să câștige marele trofeu alături de Sepsi, după un ultim act chiar cu actuala echipă, U Cluj.

„Am fost acolo în 2023 cu Sepsi, am o amintire frumoasă împotriva lui U Cluj. E un obiectiv frumos să jucăm finala, mă bucur pentru băieți, pentru conducere, pentru suporterii care au venit aici. Am trăit cu emoții, sigur, dar sunt bucuros.

Am început o repriză…ei au venit peste noi, au făcut pressing sus, jucam prea scurt noi, prea aproape, a trebuit să jucăm din spatele liniei fundașilor. În a doua repriză s-a schimbat, cine a venit de pe bancă a făcut ceva bun, cei care erau pe teren au dat mai mult, am egalat, după am câștigat la loteria penalty-urilor.