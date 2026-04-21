„Pe cine vă doriți în finală?” Răspunsul dat de Cristiano Bergodi, după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei României

Viviana Moraru Publicat: 21 aprilie 2026, 22:59

Cristiano Bergodi, la U Cluj/ Sport Pictures

Cristiano Bergodi a oferit prima reacție, după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, eliminând-o pe FC Argeș. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost de 1-1, iar la loviturile de departajare, clujenii s-au impus cu 5-4.

În a doua semifinală se vor înfrunta Dinamo și Universitatea Craiova, joi, de la 20:30. Întrebat ce adversară își dorește în finala care se va disputa la Sibiu, Cristiano Bergodi nu a vrut să ofere un răspuns concret. Antrenorul a subliniat că, pentru echipa sa, este extrem de importantă calificarea în ultimul act al competiției.

Cristiano Bergodi a mai declarat că jocul din prima repriză al echipei sale a fost unul modest, însă jucătorii intrați pe teren în repriza secundă au adus un plus. Antrenorul și-a amintit și de finala din 2023, atunci când a reușit să câștige marele trofeu alături de Sepsi, după un ultim act chiar cu actuala echipă, U Cluj.

„Am fost acolo în 2023 cu Sepsi, am o amintire frumoasă împotriva lui U Cluj. E un obiectiv frumos să jucăm finala, mă bucur pentru băieți, pentru conducere, pentru suporterii care au venit aici. Am trăit cu emoții, sigur, dar sunt bucuros.

Am început o repriză…ei au venit peste noi, au făcut pressing sus, jucam prea scurt noi, prea aproape, a trebuit să jucăm din spatele liniei fundașilor. În a doua repriză s-a schimbat, cine a venit de pe bancă a făcut ceva bun, cei care erau pe teren au dat mai mult, am egalat, după am câștigat la loteria penalty-urilor.

(N.r. Cum s-au ales executanții) Ieri am făcut ședință de penalty-uri, am dat libertate jucătorilor, voiam să fie primul jucătorul cu experiență după ceilalți. Dar pe Chipciu l-am băgat și pentru că execută bine, dar am făcut o listă, a ieșit bine, pentru că și cei de la Argeș au dat bine

(N.r. Pe cine va doriți în finală?) Nu e vreo problemă, pentru noi e un lucru mare că jucăm finala. Dinamo e o echipă bună, la fel și Craiova, avem meciuri grele în play-off. Cu CFR am jucat pe Cluj Arena, nu a fost nimic, dar vedem acolo. Eu am fost antrenor la ei, am făcut performanță, a fost un moment de tensiune în acel derby, vedem.

Am ajuns în finală, e important. În campionat se joacă, nu avem doar noi șansa de a câștiga. Craiova mi se pare cea mai bună. Încercăm să fim proaspeți, jucătorii au făcut o risipă de energie azi, sâmbătă avem un meci important”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro, după FC Argeș – U Cluj 1-1 (4-5 d.l.d.).

