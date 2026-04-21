Home | Fotbal | Cupa României | Chipciu, răguşit după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: “Am ţipat la arbitru”! De ce n-a bătut penalty

Bogdan Stănescu Publicat: 21 aprilie 2026, 22:42

Comentarii
Chipciu, răguşit după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: Am ţipat la arbitru! De ce n-a bătut penalty

Alex Chipciu, după un meci al lui U Cluj / Sport Pictures

Alex Chipciu (36 de ani) a spus că voia să bată primul la loviturile de departajare, dar Ovidiu Bic s-a trecut pe foaie, aşa că nu a mai executat deloc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ovidiu Bic a ratat prima dată de la punctul cu var, dar penalty-ul s-a repetat fiindcă portarul Argeşului, Căbuz, nu a stat pe linia porţii.

Alex Chipciu: “M-am enervat. Voiam să bat primul”

“La penalty-uri mereu se întâmplă aşa. Important e că ne-am calificat. Mergem în finală, va fi şi aproape, la Sibiu, va fi frumos pentru toată lumea, şi pentru suporterii noştri.

Ăsta e fotbalul. Trebuie să ne refacem. Cred că şi CFR-ul s-a bucurat, că am jucat 120 de minute. Asta e, mergem acolo, o să dăm totul.

(n.r: despre faptul că e răguşit) Am ţipat la arbitri, am ţipat şi la colegi. I-am spus (n.r: arbitrului) că îi sărea mereu cu cotul în cap lui Jovo Lukic. N-aş vrea să umbresc meciul. Le acord felicitări şi celor de la FC Argeş, au făcut o treabă grozavă sezonul ăsta. Una dintre revelaţiile campionatului. Dani a făcut o echipă bună. Felicitări şi pentru ei, au fost nişte parteneri foarte buni.

Reclamă
Reclamă

Sper să câştigăm în Gruia, avem şi o finală (n.r: a Cupei).

În ciuda terenului, ne-am creat nişte situaţii de a marca importante şi ne-am calificat.

(n.r: Nu te-ai încumetat să tragi) Eram în spatele băncii. M-am enervat, că voiam să trag primul. S-a pus Ovidiu, bine că a marcat. Eram următorul. Îmi place să bat primul. Dacă am câştigat aşa, nu o să mai bat niciodată.

Reclamă

(n.r: despre posibila adversară din finală) Două echipe foarte bune, Dinamo şi Craiova, Dinamo ne-a bătut. Vrem să ne batem cu ei, cu CFR, cu Rapid, cu FC Argeş (n.r. în campionat). Sperăm să avem cât mai multe puncte, să menţinem euforia pentru suporteri şi lupta până la final să fie cât mai frumoasă”, a declarat Alex Chipciu pentru digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
22:25

22:02

21:50

21:45

21:30

21:22

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
