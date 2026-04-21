Chipciu, răguşit după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: “Am ţipat la arbitru”! De ce n-a bătut penalty

Alex Chipciu (36 de ani) a spus că voia să bată primul la loviturile de departajare, dar Ovidiu Bic s-a trecut pe foaie, aşa că nu a mai executat deloc.

Ovidiu Bic a ratat prima dată de la punctul cu var, dar penalty-ul s-a repetat fiindcă portarul Argeşului, Căbuz, nu a stat pe linia porţii.

Alex Chipciu: “M-am enervat. Voiam să bat primul”

“La penalty-uri mereu se întâmplă aşa. Important e că ne-am calificat. Mergem în finală, va fi şi aproape, la Sibiu, va fi frumos pentru toată lumea, şi pentru suporterii noştri.

Ăsta e fotbalul. Trebuie să ne refacem. Cred că şi CFR-ul s-a bucurat, că am jucat 120 de minute. Asta e, mergem acolo, o să dăm totul.

(n.r: despre faptul că e răguşit) Am ţipat la arbitri, am ţipat şi la colegi. I-am spus (n.r: arbitrului) că îi sărea mereu cu cotul în cap lui Jovo Lukic. N-aş vrea să umbresc meciul. Le acord felicitări şi celor de la FC Argeş, au făcut o treabă grozavă sezonul ăsta. Una dintre revelaţiile campionatului. Dani a făcut o echipă bună. Felicitări şi pentru ei, au fost nişte parteneri foarte buni.