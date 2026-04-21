Home | Fotbal | Cupa României | Bettaieb, în lacrimi, după ce a ratat la loviturile de departajare şi U Cluj s-a calificat în finala Cupei!

Bettaieb, în lacrimi, după ce a ratat la loviturile de departajare şi U Cluj s-a calificat în finala Cupei!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 aprilie 2026, 22:51

Bettaieb, în lacrimi, după ce a ratat la loviturile de departajare şi U Cluj s-a calificat în finala Cupei!

Adel Bettaieb, cu lacrimi în ochi după ce a ratat la loviturile de departajare / captura digisport.ro

Bettaieb a apărut în lacrimi la interviul de după meci, după ce a ratat la loviturile de departajare în semifinalele Cupei României, U Cluj obţinând astfel calificarea în finală.

Au fost 9 lovituri de departajare transformate, până la penalty-ul bătut de Bettaieb, care a ratat. Ovidiu Bic bătuse primul, ratase iniţial, dar penalty-ul s-a executat din nou fiindcă portarul piteştenilor, Căbuz, nu a stat pe linia porţii. La reluare, Bic a marcat.

Adel Bettaieb, cu lacrimi în ochi după ce a ratat la loviturile de departajare în semifinala Cupei cu U Cluj!

“Ce aș putea să spun? Am făcut tot ce-am putut de-a lungul jocului, am încercat să îi blocăm, am alergat foarte mult, iar să pierzi așa… E greu. Normal, dacă aș putea să bat iar, aș face-o din nou. Nu e niciun dubiu. Deci, ce să mai zic? 

Le mulțumesc fanilor, tot sezonul au fost alături de noi, atât în momentele bune, cât și în cele mai rele, ca astăzi. Deci, le mulțumesc.

E un sezon grozav, am putea spune. Cu siguranță am făcut un sezon foarte bun. Dar sezonul acesta încă nu s-a terminat. Încă putem ceva mai mult în campionat”, a declarat Adel Bettaieb, cu lacrimi în ochi, pentru digisport.ro.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern ungar? „Nu-și pierde nimeni influența”
Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern ungar? „Nu-și pierde nimeni influența”
22:42

Chipciu, răguşit după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: “Am ţipat la arbitru”! De ce n-a bătut penalty
22:25

U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins-o pe FC Argeș la loviturile de departajare
22:02

Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi: „Nu rezistă nimeni cu Gigi Becali”
21:50

LIVE TEXTInter – Como 0-1. Oaspeții deschid scorul după o fază superbă
21:45

UPDATEMirel Rădoi a plecat spre Turcia, pentru a semna cu Gaziantep. Mesaj pentru Gigi Becali: „O să se bucure pentru finul lui”
21:30

VideoGică Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răzvan Burleanu au ţinut discursuri la un eveniment despre dezvoltarea juniorilor
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 3 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 5 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”