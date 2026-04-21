Bettaieb, în lacrimi, după ce a ratat la loviturile de departajare şi U Cluj s-a calificat în finala Cupei!

Bettaieb a apărut în lacrimi la interviul de după meci, după ce a ratat la loviturile de departajare în semifinalele Cupei României, U Cluj obţinând astfel calificarea în finală.

Au fost 9 lovituri de departajare transformate, până la penalty-ul bătut de Bettaieb, care a ratat. Ovidiu Bic bătuse primul, ratase iniţial, dar penalty-ul s-a executat din nou fiindcă portarul piteştenilor, Căbuz, nu a stat pe linia porţii. La reluare, Bic a marcat.

“Ce aș putea să spun? Am făcut tot ce-am putut de-a lungul jocului, am încercat să îi blocăm, am alergat foarte mult, iar să pierzi așa… E greu. Normal, dacă aș putea să bat iar, aș face-o din nou. Nu e niciun dubiu. Deci, ce să mai zic?

Le mulțumesc fanilor, tot sezonul au fost alături de noi, atât în momentele bune, cât și în cele mai rele, ca astăzi. Deci, le mulțumesc.

E un sezon grozav, am putea spune. Cu siguranță am făcut un sezon foarte bun. Dar sezonul acesta încă nu s-a terminat. Încă putem ceva mai mult în campionat”, a declarat Adel Bettaieb, cu lacrimi în ochi, pentru digisport.ro.