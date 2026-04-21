„Dacă s-a repetat la noi, trebuia și la Drammeh” Ce spune Bogdan Andone după eliminarea din Cupă

FC Argeș a ratat calificarea în finala Cupei României după penalty-uri în fața celor de la Universitatea Cluj. A fost 1-1 după 120 de minute, iar la lovituri de departajare gazdele au clacat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la FC Argeș rămân cu regrete, cu atât mai mult cu cât Universitatea Cluj a început loviturile de departajare cu o ratare: însă arbitrul a decis ca Bic să repete execuția pentru că portarul Cătălin Căbuz nu a rămas pe linie.

Antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone, a vorbit după partidă. El și-a lăudat jucătorii pentru evoluție și efort.

„Jucătorii au dat totul, vreau să le mulțumesc suporterilor pentru susținere, și la finalul meciului au fost cu noi chiar dacă am pierdut. În prelungiri jocul s-a echilibrat și cred că a fost decisivă ratarea lui Vadim (nr. Rață). La penalty a fost soartă. Dacă rămânea prima decizie (nr. la ratarea lui Bic), poate că se schimbau lucrurile. A fost primul penalty, a influențat totul pentru că a fost ratat. S-a repetat, nu comentez decizia arbitrilor. Dar dacă s-a repetat acolo, trebuia să se repete și la ei când s-a oprit Drammeh.

Important e că am avut atitudine, ne-am bătut de la egal la egal cu o echipă care luptă pentru titlu. Rămânem fără victorie, se adună o dezamăgire după alta, nu e ușor. Ca rezultat, nu ca joc. Ca joc cred că ne-am ridicat la un nivel ridicat în fiecare meci. Poate și lipsa de experiență, de gestionare a momentelor importante a contat în play-off” a spus Bogdan Andone la flash interviu.