O nouă tragedie la PAOK Salonic! Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 17:12

Jucătorii lui PAOK Salonic / Profimedia

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a fost lovită de o nouă tragedie. Pavlos Savvidis, fratele patronului Ivan Savvidis, a încetat din viaţă. Anunţul a fost făcut de clubul din Salonic, prin intermediul unui comunicat.

Pavlos Savvidis a murit la 72 de ani, în noaptea de marţi spre miercuri. El era internat în spital de mai mult timp, din cauza unor probleme de sănătăte.

Pavlos Savvidis, fratele lui Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a murit la 72 de ani

Situaţia lui Pavlos Savvidis s-a înrăutăţit pe 21 aprilie, motiv pentru care Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK, a venit de urgenţă la Salonic, potrivit metrosport.gr.

“Familia PAOK își exprimă sincerele condoleanțe familiei și celor dragi ai președintelui echipei PAOK, Ivan Savvidis, pentru pierderea fratelui său, Pavlos.

Fie ca pământul care îl va acoperi să fie ușor…”, a anunţat PAOK Salonic, prin intermediul unui comunicat.

Moartea fratelui patronului lui PAOK Salonic vine la câteva luni distanţă de la tragicul accident în care au murit şapte fani ai formaţiei din Grecia. În luna ianuarie, în judeţul Timiş, microbuzul care îi transporta pe fani a fost implicat într-un accident rutier, în apropierea localităţii Lugojel. Ei se deplasau către Franţa, pentru meciul cu Lyon din Europa League.

Sâmbătă, PAOK Salonic va juca în finala Cupei Greciei. Meciul va începe la ora 20:30 şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia localăO fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Observator
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
16:50

VIDEONicolae Stanciu, eurogol în China! Românul a punctat senzațional și a adus 3 puncte pentru Dalian Yingbo
16:49

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 22 aprilie
16:36

El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1
16:25

CCA a desemnat arbitrul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. A fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu
16:10

Veste excelentă pentru Univ. Craiova! Ce decizie a luat Comisia de Disciplină, după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid
15:46

Mesajul lui Rădoi pentru FCSB, la prezentarea oficială de la Gaziantep: „Nu sunt magician!”
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 5 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 6 E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB