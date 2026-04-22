O nouă tragedie la PAOK Salonic! Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a fost lovită de o nouă tragedie. Pavlos Savvidis, fratele patronului Ivan Savvidis, a încetat din viaţă. Anunţul a fost făcut de clubul din Salonic, prin intermediul unui comunicat.
Pavlos Savvidis a murit la 72 de ani, în noaptea de marţi spre miercuri. El era internat în spital de mai mult timp, din cauza unor probleme de sănătăte.
Situaţia lui Pavlos Savvidis s-a înrăutăţit pe 21 aprilie, motiv pentru care Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK, a venit de urgenţă la Salonic, potrivit metrosport.gr.
“Familia PAOK își exprimă sincerele condoleanțe familiei și celor dragi ai președintelui echipei PAOK, Ivan Savvidis, pentru pierderea fratelui său, Pavlos.
Fie ca pământul care îl va acoperi să fie ușor…”, a anunţat PAOK Salonic, prin intermediul unui comunicat.
Moartea fratelui patronului lui PAOK Salonic vine la câteva luni distanţă de la tragicul accident în care au murit şapte fani ai formaţiei din Grecia. În luna ianuarie, în judeţul Timiş, microbuzul care îi transporta pe fani a fost implicat într-un accident rutier, în apropierea localităţii Lugojel. Ei se deplasau către Franţa, pentru meciul cu Lyon din Europa League.
Sâmbătă, PAOK Salonic va juca în finala Cupei Greciei. Meciul va începe la ora 20:30 şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.
