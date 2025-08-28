Corvinul - Farul 0-1. Tănasă a deschis scorul! Echipa lui Ianis Zicu luptă pentru grupele Cupei României - Antena Sport

Închide meniul
Corvinul – Farul 0-1. Tănasă a deschis scorul! Echipa lui Ianis Zicu luptă pentru grupele Cupei României
Corvinul – Farul 0-1. Tănasă a deschis scorul! Echipa lui Ianis Zicu luptă pentru grupele Cupei României

Publicat: 28 august 2025, 18:33

Ianis Zicu / Sport Pictures

Meciul Corvinul – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Echipa lui Ianis Zicu se luptă pentru grupele Cupei României cu formaţia antrenată de Florin Maxim.

Corvinul a câştigat Cupa României în sezonul 2023 – 2024. În sezonul precedent, formaţia lui Florin Maxim nu a reuşit să prindă play-off-ul Ligii a 2-a.

Corvinul – Farul 0-1 LIVE SCORE

Min. 75: Corvinul – Farul 0-1! Răzvan Tănasă a deschis scorul cu o lovitură de cap! El era complet nemarcat în careul mic şi l-a “executat” fără probleme pe Codruţ Sandu

Min. 38: Corvinul a cerut penalty, dar nu s-a pus problema de aşa ceva. Cel care ar fi faultat ar fi fost atacantul Corvinului, Buziuc

Min. 1: A început partida!

Corvinul Hunedoara: Sandu – Albino, Florin Ilie, Manolache, Pădurariu – Cărăuș, Bradu – Filip Ilie, Neacșa, Pîrvulescu – Buziuc. Rezerve: Blaga, Roșculeț, Lică, Velisar, Iurasciuc, Zanc, Rența, Câmpan, Ribeiro, Kilyen. Antrenor: Florin Maxim

Farul Constanța: Munteanu – Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Pereira – Dican, Oliveira – Sima, Iancu, Tănasă – Markovic. Rezerve: Ducan, Fabio, Ișfan, Nechifor, Ramalho, Radaslavescu, Vînă, Țîru, Banu. Antrenor: Ianis Zicu

Alte rezultate din play-off-ul Cupei României:

FC Voluntari – AFK Csikszereda 1-8

Agricola Borcea – FC Argeș 0-1

CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1

Poli Timișoara – CS Dinamo București 2-3

AFC Muscelul Câmpulung – Metaloglobus București 0-2

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3

CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna 0-3

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 2-1

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița 2-3

CS Sporting Liești – CS Afumați 2-1

CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 2-1 (6-5 după penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar şi după prelungiri)

Poli Iaşi – Petrolul 1-2

