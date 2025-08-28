Corvinul - Farul 0-1. Tănasă a deschis scorul! Echipa lui Ianis Zicu luptă pentru grupele Cupei României - Antena Sport

Meciul Corvinul – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Echipa lui Ianis Zicu se luptă pentru grupele Cupei României cu formaţia antrenată de Florin Maxim.
Corvinul a câştigat Cupa României în sezonul 2023 – 2024. În sezonul precedent, formaţia lui Florin Maxim nu a reuşit să prindă play-off-ul Ligii a 2-a.
Corvinul – Farul 0-1 LIVE SCORE
Min. 75: Corvinul – Farul 0-1! Răzvan Tănasă a deschis scorul cu o lovitură de cap! El era complet nemarcat în careul mic şi l-a “executat” fără probleme pe Codruţ Sandu
Min. 38: Corvinul a cerut penalty, dar nu s-a pus problema de aşa ceva. Cel care ar fi faultat ar fi fost atacantul Corvinului, Buziuc
Min. 1: A început partida!
Corvinul Hunedoara: Sandu – Albino, Florin Ilie, Manolache, Pădurariu – Cărăuș, Bradu – Filip Ilie, Neacșa, Pîrvulescu – Buziuc. Rezerve: Blaga, Roșculeț, Lică, Velisar, Iurasciuc, Zanc, Rența, Câmpan, Ribeiro, Kilyen. Antrenor: Florin Maxim
Farul Constanța: Munteanu – Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Pereira – Dican, Oliveira – Sima, Iancu, Tănasă – Markovic. Rezerve: Ducan, Fabio, Ișfan, Nechifor, Ramalho, Radaslavescu, Vînă, Țîru, Banu. Antrenor: Ianis Zicu
Alte rezultate din play-off-ul Cupei României:
FC Voluntari – AFK Csikszereda 1-8