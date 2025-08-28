Corvinul - Farul 0-1. Tănasă a deschis scorul! Echipa lui Ianis Zicu luptă pentru grupele Cupei României - Antena Sport

Meciul Corvinul – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Echipa lui Ianis Zicu se luptă pentru grupele Cupei României cu formaţia antrenată de Florin Maxim.

Corvinul a câştigat Cupa României în sezonul 2023 – 2024. În sezonul precedent, formaţia lui Florin Maxim nu a reuşit să prindă play-off-ul Ligii a 2-a.

Corvinul – Farul 0-1 LIVE SCORE

Min. 75: Corvinul – Farul 0-1! Răzvan Tănasă a deschis scorul cu o lovitură de cap! El era complet nemarcat în careul mic şi l-a “executat” fără probleme pe Codruţ Sandu

Min. 38: Corvinul a cerut penalty, dar nu s-a pus problema de aşa ceva. Cel care ar fi faultat ar fi fost atacantul Corvinului, Buziuc

Min. 1: A început partida!