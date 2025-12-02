Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi” - Antena Sport

Închide meniul
Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi"

Home | Fotbal | Cupa României | Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi”

Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi”

2 decembrie 2025

Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: Cupa este un obiectiv pentru noi”

Robert Moldoveanu / SPORT PICTURES

FC Argeș a produs surpriza zilei în Cupa României și a învins-o pe Rapid București pe stadionul din Mioveni, în etapa a doua a fazei grupelor. Formația antrenată de Bogdan Andone a revenit de la 0-1, grație dublei lui Robert Moldoveanu.

Prin acest succes, piteștenii au făcut un pas uriaș către faza sferturilor de finală, în timp ce gruparea alb-vișinie a trecut la calcule pentru calificarea mai departe.

Robert Moldoveanu vrea să aducă Cupa la Pitești

FC Argeș este cu un pas mai aproape de calificarea în sferturile Cupei României, după victoria cu scorul de 2-1 în fața Rapidului, pe stadionul din Mioveni.

Robert Moldoveanu a fost eroul formației antrenate de Bogdan Andone, el înscriind ambele reușite ale echipei sale. După fluierul final, acesta și-a setat un obiectiv îndrăzneț.

„A fost o seară frumoasă. Am întâlnit un adversar bun, dar am arătat ca o echipă mare!  Toți jucătorii am luptat până în ultimul minut! Datorită colegilor am putut să înscriu două goluri.

Nu ne-am simțit bine după acele două înfrângeri (n.r. cu Rapid, în campionat). Trebuia să ne luăm revanșa! Ne-am recuperat foarte bine în perioada asta, iar antrenamentele au fost la fel de intense. Este normal să fie puțină oboseală, dar nu cred că s-a văzut în această seară.

În prima ligă nu am mai marcat două goluri într-un meci, dar anul trecut am înscris împotriva celor de la Csikszereda și sper să o repet și sâmbătă, să fac același joc bun.Cupa este un obiectiv pentru noi și este foarte importantă această victorie! Mergem cu un pas mai departe”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.

Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide"Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide"
Comentarii


