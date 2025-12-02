Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi” - Antena Sport

FC Argeș a produs surpriza zilei în Cupa României și a învins-o pe Rapid București pe stadionul din Mioveni, în etapa a doua a fazei grupelor. Formația antrenată de Bogdan Andone a revenit de la 0-1, grație dublei lui Robert Moldoveanu.

Prin acest succes, piteștenii au făcut un pas uriaș către faza sferturilor de finală, în timp ce gruparea alb-vișinie a trecut la calcule pentru calificarea mai departe.

Robert Moldoveanu vrea să aducă Cupa la Pitești

FC Argeș este cu un pas mai aproape de calificarea în sferturile Cupei României, după victoria cu scorul de 2-1 în fața Rapidului, pe stadionul din Mioveni.

Robert Moldoveanu a fost eroul formației antrenate de Bogdan Andone, el înscriind ambele reușite ale echipei sale. După fluierul final, acesta și-a setat un obiectiv îndrăzneț.

„A fost o seară frumoasă. Am întâlnit un adversar bun, dar am arătat ca o echipă mare! Toți jucătorii am luptat până în ultimul minut! Datorită colegilor am putut să înscriu două goluri.