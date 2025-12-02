Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte, după FC Argeș - Rapid 2-1: „Foarte slabi” - Antena Sport

Rapid București a suferit al treilea eșec al sezonului și primul în actuala ediție a Cupei României. Gruparea alb-vișinie a cedat cu scorul de 2-1 pe stadionul din Mioveni contra celor de la FC Argeș, asta deși a condus cu 1-0.

În repriza a doua, giuleștenii au rămas și în inferioritate numerică, la o fază la care Leo Bolgado a fost eliminat după un fault din postura de ultim apărător.

Costel Gâlcă, nemulțumit de atitudinea echipei la meciul cu FC Argeș

Liderul Ligii 1 a pierdut primul meci din grupele Cupei României. Cu toate că a deschis scorul la Mioveni prin Claudiu Petrila, Rapid a fost întoarsă de FC Argeș, prin golurile lui Robert Moldoveanu.

După fluierul final, Costel gâlcă nu și-a menajat deloc jucătorii și i-a criticat pe aceștia pentru atitudinea avută pe parcursul celor 90 de minute jucate.

„Ideea era să facem cel puțin vreo 60 de minute bune, apoi să venim cu schimbări, cu un plus de pe bancă. Nu s-a văzut. Chiar am jucat mai slab când au intrat cei de pe bancă. Știam că FC Argeș e o echipă bună, care are agresivitate, a câștigat pentru că a fost mai bună.