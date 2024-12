Costel Gâlcă, prima reacție după ce Universitatea Craiova a eliminat-o pe FCSB din Cupa României - Antena Sport

”S-au aliniat astrele, să spun aşa. Cei de la Dinamo au făcut egal cu Petrolul, noi am câștigat. Suntem fericiți pentru calificare, dar noi ne gândim la meciul de la Buzău.

Nu am făcut nimic. Doar ne-am pregătit şi ne-am antrenat, atât. Cum am început, da e surprinzătoare. Pentru că am pierdut la Buzău, cu Metalul. Nu aveam șanse așa mari. Suntem fericiți pentru calificare. Vom vedea la anul. Noi ne gândim la meciul de la Buzău.

Nu ne interesează. E foarte importantă Cupa. Anul trecut am ieșit din Cupă în prelungiri cu cei de la Oţelul. E un loc în Europa League şi trebuie să-l câștigam.

Îmi doresc la fiecare meci să marchez, dar nu am nici noroc așa. Trebuie să mă pregătesc. O să iasă soarele şi pe strada mea. Nu simt nici o presiune. Pentru mine a fost un an foarte bun. Fetița mea e sănătoasă, o să mai am un băiat, asta e important pentru mine”, a declarat Andrei Ivan, după partida cu FCSB de pe Arena Naţională.