“E meciul sezonului”. Andrei Nicolescu, presiune pe jucătorii lui Dinamo înaintea semifinalei “de foc” cu Univ. Craiova

Andrei Nicolescu a prefaţat duelul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României. Preşedintele “câinilor” a descris confruntarea ca fiind “meciul sezonului” pentru echipa lui Zeljko Kopic.

Partida dintre Dinamo şi Universitatea Craiova se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. În finala Cupei României s-a calificat deja U Cluj, după victoria de la loviturile de departajare cu FC Argeş.

Andrei Nicolescu s-a declarat convins şi de faptul că Dinamo nu va pierde finala Cupei României, în cazul în care va trece de Universitatea Craiova. Preşedintele “câinilor” a transmis că duelul cu oltenii are o “încărcătură aparte” şi se aşteaptă ca elevii lui Zeljko Kopic să se ridice la înălţime.

“E cel mai bun scenariu pentru meciul cu Craiova. Urmează meciul sezonului. Dinamo, cu oricine ar juca în finală, nu pierde. E meciul sezonului, are o încărcătură aparte. E foarte important ca jucătorii să gestioneze momentul. Este un moment determinant. Suntem pregătiți să câștigăm finala.

O semifinală are o zonă de risc. Victoria cu U Cluj a venit bine pentru moral. Suntem acolo și în campionat, ne batem pentru locul 3. E meciul sezonului joi. Dacă câștigăm joi cu Craiova, câștigăm și cu Rapid în campionat“, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.