FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: "Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice" - Antena Sport

Echipa de rezerve a celor de la FCSB a fost surclasată de UTA Arad, care s-a impus cu 3-0. Marius Baciu şi Basarab Panduru au analizat meciul de la Arad, iar al doilea s-a întrebat de ce jucătorii mai puţin utilizaţi în acest sezon nu au rupt norii cu UTA, dar şi de ce îşi permite Gigi Becali să dea cu piciorul unei competiţii care te duce direct în Europa League.

“Totul e pentru meciul cu Dinamo, sunt cu gândul doar la meciul de sâmbătă. Poate vedeam altceva dacă nu era eliminarea aia, ca să ne dăm seama de viitorul FCSB-ului. I-am văzut şi pe Chiricheş, şi pe cei mai experimentaţi… mai plictisiţi, deconectaţi de absolut orice”, a spus Marius Baciu, citat de primasport.ro.

Basarab Panduru şi Marius Baciu au criticat deciziile luate de FCSB

“Nu trebuie să faci ceva ca să prinzi echipa? De ce să fii deconectat? Nici tu nu eşti interesat, nu? Să nu prinzi echipa? Pe Octavian Popescu nu l-a interesat meciul ăsta, nu?”, a spus şi Panduru.

“Nu sunt interesaţi, nici clubul, nici jucătorii”, a completat Baciu.

“Nu poţi să dai cu piciorul la Cupă. Dacă asta e strategia, este ok, nu stau să comentez. Cupa trebuia să te intereseze: mergi în Europa League, nu eşti în situaţia în care să-ţi permiţi să dai un şut Cupei”, a încheiat “Pandi”.