Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: "Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice”

FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice”

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 8:43

Comentarii
FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice

UTA - FCSB 3-0 - Sport Pictures

Echipa de rezerve a celor de la FCSB a fost surclasată de UTA Arad, care s-a impus cu 3-0. Marius Baciu şi Basarab Panduru au analizat meciul de la Arad, iar al doilea s-a întrebat de ce jucătorii mai puţin utilizaţi în acest sezon nu au rupt norii cu UTA, dar şi de ce îşi permite Gigi Becali să dea cu piciorul unei competiţii care te duce direct în Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Totul e pentru meciul cu Dinamo, sunt cu gândul doar la meciul de sâmbătă. Poate vedeam altceva dacă nu era eliminarea aia, ca să ne dăm seama de viitorul FCSB-ului. I-am văzut şi pe Chiricheş, şi pe cei mai experimentaţi… mai plictisiţi, deconectaţi de absolut orice”, a spus Marius Baciu, citat de primasport.ro.

Basarab Panduru şi Marius Baciu au criticat deciziile luate de FCSB

“Nu trebuie să faci ceva ca să prinzi echipa? De ce să fii deconectat? Nici tu nu eşti interesat, nu? Să nu prinzi echipa? Pe Octavian Popescu nu l-a interesat meciul ăsta, nu?”, a spus şi Panduru.

“Nu sunt interesaţi, nici clubul, nici jucătorii”, a completat Baciu.

“Nu poţi să dai cu piciorul la Cupă. Dacă asta e strategia, este ok, nu stau să comentez. Cupa trebuia să te intereseze: mergi în Europa League, nu eşti în situaţia în care să-ţi permiţi să dai un şut Cupei”, a încheiat “Pandi”.

Reclamă
Reclamă
  • FCSB (4-2-3-1): Zima – Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki – Alhassan, Edjouma – Colibășanu, Oct. Popescu, Necșulescu – Thiam

UTA – FCSB 3-0

FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026.

FCSB a jucat în inferioritate numerică din minutul 34, când a fost eliminat Necşulescu. Golurile au fost marcate de Costache ’54, Coman ’61 şi Alomerovic ‘90+4.

În aceeaşi grupă, Gloria Bistriţa a învins în deplasare Sănătatea Cluj, scor 2-1.

Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţiCu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi
Reclamă

Tot în Grupa B, joi, la ora 21:00, este programată confruntarea Petrolul – Universitatea Craiova.

UTA Arad este lider în clasamentul grupei, cu 4 puncte, iar FCSB este pe 3, cu trei puncte. Poziţia a doua este ocupată de Universitatea Craiova, care are tot trei puncte.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Observator
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un nou proces de selecție
Fanatik.ro
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un nou proces de selecție
9:37
“Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite
9:30
Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1
9:24
Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera”
9:13
Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo
8:55
“Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului
8:54
Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz