Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Inter – Venezia 5-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Inter – Venezia 5-1

Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Inter – Venezia 5-1

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 8:19

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Inter a învins-o fără drept de apel, cu 5-1, pe teren propriu pe Venezia, formaţie din Serie B. Formaţia lui Chivu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Adversara echipei antrenate de Cristi Chivu venea după o serie de trei victorii consecutive în Serie B. Inter a ajuns la 5 victorii în ultimele 5 jocuri directe cu Venezia în urma victoriei de miercuri seară.

Jurnaliștii italieni i-au dat nota 7,5 lui Chivu şi au remarcat modul în care a gestionat Cristi Chivu meciul de Cupă, din perspectiva meciului de campionat, cu Como.

”Chivu 7,5 – Nu greșește. Alegerile sale inițiale în echipa de start au fost corecte, cu un Diouf foarte inspirat pe flancul drept și un Luis Henrique care părea să îmbunătățească flancul stâng.

Noutățile sale au fost toate pozitive, în special Bonny, care, alături de Pio Esposito, reprezintă un alt jucător constant în atacul ”Nerazzurrilor”.

Simțindu-se optimist, antrenorul român își poate pregăti acum echipa pentru meciul dificil și, cu siguranță, provocator, din Serie A împotriva Como-ului pregătit de Cesc Fabregas”, au scris cei de la TMW, citaţi de digisport.ro.

