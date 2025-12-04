Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB - Antena Sport

Denis Alibec este ca şi plecat de la FCSB. Meme Stoica a anunţat recent că jucătorul s-a operat, iar – cel mai probabil – nu va mai juca în acest an pentru FCSB. Gigi Becali a făcut totuşi câteva dezvăluiri uluitoare. Mai exact, jucătorul a suferit intervenţia medicală fără să ceară acordul clubului.

Denis Alibec nu a reușit să convingă la FCSB, iar Becali l-a criticat fără menajamente. Chiar şi jucătorul s-a plâns de situaţia lui, în contextul în care juca foarte puţin. Nici în acest final de an, Denis Alibec nu va juca, după ce recent a trecut printr-o operație de extirpare a unui chist. Iar, cel mai probabil, la cum stau lucrurile, în iană contractul lui cu FCSB se va rezilia.

Becali a anunţat gestul cu care Denis Alibec a sfidat clubul. „Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni, nu a întrebat pe nimeni, nu l-a întrebat pe doctor, a spus după că s-a operat, fără să întrebe pe nimeni”, a spus extrem de supărat patronul, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali, discurs furios după UTA – FCSB 3-0 FCSB a făcut primul pas greșit în Cupa României și a pierdut clar pe terenul celor de la UTA. Cu mai mulți jucători proveniți din academie, campioana Ligii 1 nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea. Robert Necșulescu a avut parte de un debut de coșmar în prima echipă a roș-albaștrilor, fiind eliminat după doar 33 de minute, după un atac brutal asupra lui Alexandru Benga. Gigi Becali și-a luat la țintă jucătorii imediat după meci.