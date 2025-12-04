Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB

Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 8:31

Comentarii
Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB

Denis Alibec şi Gigi Becali / Colaj Sport Pictures & Antena Sport

Denis Alibec este ca şi plecat de la FCSB. Meme Stoica a anunţat recent că jucătorul s-a operat, iar – cel mai probabil – nu va mai juca în acest an pentru FCSB. Gigi Becali a făcut totuşi câteva dezvăluiri uluitoare. Mai exact, jucătorul a suferit intervenţia medicală fără să ceară acordul clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec nu a reușit să convingă la FCSB, iar Becali l-a criticat fără menajamente. Chiar şi jucătorul s-a plâns de situaţia lui, în contextul în care juca foarte puţin. Nici în acest final de an, Denis Alibec nu va juca, după ce recent a trecut printr-o operație de extirpare a unui chist. Iar, cel mai probabil, la cum stau lucrurile, în iană contractul lui cu FCSB se va rezilia.

Becali a anunţat gestul cu care Denis Alibec a sfidat clubul. „Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni, nu a întrebat pe nimeni, nu l-a întrebat pe doctor, a spus după că s-a operat, fără să întrebe pe nimeni”, a spus extrem de supărat patronul, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali, discurs furios după UTA – FCSB 3-0

FCSB a făcut primul pas greșit în Cupa României și a pierdut clar pe terenul celor de la UTA. Cu mai mulți jucători proveniți din academie, campioana Ligii 1 nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea.

Robert Necșulescu a avut parte de un debut de coșmar în prima echipă a roș-albaștrilor, fiind eliminat după doar 33 de minute, după un atac brutal asupra lui Alexandru Benga. Gigi Becali și-a luat la țintă jucătorii imediat după meci.

Reclamă
Reclamă

„Joci trei meciuri în deplasare? Dar noi suntem proștii voștri? Ce fel de aranjament este ăsta. Noi reprezentăm România, dar lasă că te batjocoresc, joci trei meciuri în deplasare. Am zis să bage copiii.

Problema e că, George Popescu, el s-a cerut afară că nu mai poate, a alergat prea mult săracu. El poate crede în mintea lui că îi dau drumul liber dacă el joacă la mișto. Sunt unii care așa sunt învățați. Unul care face batjocură, joci la mișto… Noi puteam să îi batem și așa, cu echipa asta. Dacă Baba nu mai știe fotbal, Tavi Popescu e plictisit.

Se duce el la Arad.. Singurul care a jucat a fost Malcom. Mi-a plăcut de el. Chiricheș nu mai poate. Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal. S-a terminat, tată. Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni. Nu m-am mai dus la club să dau cu pumnul în masă, dar le arăt pe fapte”, a declarat patronul FCSB, potrivit digisport.ro.

Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţiCu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Observator
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Emil Grădinescu, scandal la CNA în duelul dintre Steaua și FCSB. Comentatorul, avertizat de șefa de ședință: ”O să propun sancțiuni”
Fanatik.ro
Emil Grădinescu, scandal la CNA în duelul dintre Steaua și FCSB. Comentatorul, avertizat de șefa de ședință: ”O să propun sancțiuni”
10:30
Verdictul lui Daniele De Rossi după ce Nicolae Stanciu a jucat în ruşinosul Atalanta – Genoa 4-0
10:06
VIDEOAccidentat, Neymar a făcut show! Starul brazilian a reuşit un hattrick de senzaţie
9:37
“Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite
9:30
Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1
9:24
Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera”
9:13
Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz