Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB - Antena Sport

Denis Alibec este ca şi plecat de la FCSB. Meme Stoica a anunţat recent că jucătorul s-a operat, iar – cel mai probabil – nu va mai juca în acest an pentru FCSB. Gigi Becali a făcut totuşi câteva dezvăluiri uluitoare. Mai exact, jucătorul a suferit intervenţia medicală fără să ceară acordul clubului.
Denis Alibec nu a reușit să convingă la FCSB, iar Becali l-a criticat fără menajamente. Chiar şi jucătorul s-a plâns de situaţia lui, în contextul în care juca foarte puţin. Nici în acest final de an, Denis Alibec nu va juca, după ce recent a trecut printr-o operație de extirpare a unui chist. Iar, cel mai probabil, la cum stau lucrurile, în iană contractul lui cu FCSB se va rezilia.
Becali a anunţat gestul cu care Denis Alibec a sfidat clubul. „Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni, nu a întrebat pe nimeni, nu l-a întrebat pe doctor, a spus după că s-a operat, fără să întrebe pe nimeni”, a spus extrem de supărat patronul, potrivit digisport.ro.
Gigi Becali, discurs furios după UTA – FCSB 3-0
FCSB a făcut primul pas greșit în Cupa României și a pierdut clar pe terenul celor de la UTA. Cu mai mulți jucători proveniți din academie, campioana Ligii 1 nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea.
Robert Necșulescu a avut parte de un debut de coșmar în prima echipă a roș-albaștrilor, fiind eliminat după doar 33 de minute, după un atac brutal asupra lui Alexandru Benga. Gigi Becali și-a luat la țintă jucătorii imediat după meci.
„Joci trei meciuri în deplasare? Dar noi suntem proștii voștri? Ce fel de aranjament este ăsta. Noi reprezentăm România, dar lasă că te batjocoresc, joci trei meciuri în deplasare. Am zis să bage copiii.
Problema e că, George Popescu, el s-a cerut afară că nu mai poate, a alergat prea mult săracu. El poate crede în mintea lui că îi dau drumul liber dacă el joacă la mișto. Sunt unii care așa sunt învățați. Unul care face batjocură, joci la mișto… Noi puteam să îi batem și așa, cu echipa asta. Dacă Baba nu mai știe fotbal, Tavi Popescu e plictisit.
Se duce el la Arad.. Singurul care a jucat a fost Malcom. Mi-a plăcut de el. Chiricheș nu mai poate. Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal. S-a terminat, tată. Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni. Nu m-am mai dus la club să dau cu pumnul în masă, dar le arăt pe fapte”, a declarat patronul FCSB, potrivit digisport.ro.
