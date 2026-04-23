Giani Kiriţă pune presiune înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: “E un meci despre bătaie”

Giani Kiriţă, fostul jucător de la Dinamo, aşteaptă cu nerăbdare partida cu Universitatea Craiova, din semfinalele Cupei României. Dacă oltenii vor să facă eventul, echipa lui Zeljko Kopic speră să salveze sezonul, în condiţiile în care play-off-ul a fost o dezamăgire pentru “câini”.
Kiriţă este convins că presiunea va fi în ambele tabere, dar vrea ca Dinamo să profite de singura şansă pe care o mai are pentru a se califica în cupele europene.
Giani Kiriţă, înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: “E singura şansă pentru cupele europene”
Partida de pe Arena Naţională de joi seară este cea mai importantă partidă a lui Dinamo din ultimele sezoane, crede Giani Kiriţă, care aşteaptă ca formaţia din Ştefan cel Mare să obţină din nou un trofeu după o lungă perioadă de secetă.
“O să fie presiune de ambele părți. E singura șansă pentru Dinamo să meargă în cupele europene. Craiova vine și ea cu un moral bun, pentru că vrea eventul.
Va fi un meci foarte, foarte greu. Va fi un meci de uzură, o partidă de care pe care. Nouă ne-ar conveni să ia Craiova campionatul și Dinamo să ia Cupa.
E un meci cu presiune, e un meci în care trebuie să dai tot, să dai 100% pe teren. E un meci despre bătaie!
Din păcate, pentru Dinamo a fost o secetă cam lungă. Este obligatoriu ca Dinamo să aducă un trofeu! E cel mai important meci pentru Dinamo la ora actuală”, a declarat Giani Kiriţă, potrivit digisport.ro.
Echipele probabile în Dinamo – Universitatea Craiova:
- Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Cîrjan, Mărginean – Musi, Pop, Armstrong
Rezerve: Epassy, Duțu, Țicu, Cr. Mihai, Milanov, N’Giuwu, Caragea, Mazilu, Pușcaș, Soro, Tarbă
Absenți: Jordan Ikoko, Mamadou Karamoko (accidentați)
Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Goncalves, Glodean, Badelj, Fl. Ștefan, Stevanovic, Al. Crețu, Nsimba, Băsceanu, Teles
Absenți: Isenko, S. Lung (accidentați), Monday Etim (suspendat)
Antrenor: Filipe Coelho
