Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile”

Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile”

Antena Sport Publicat: 12 februarie 2026, 23:01

Comentarii
Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj oribil la adresa brigăzii de arbitri de la meciul Universitatea Craiova – FCSB, care a consfinţit eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Supărat pe brigada de arbitri condusă de Horaţiu Feşnic (36 de ani), central care i-a produs lui Gigi Becali ultima “retragere” din fotbal (după un derby Rapid – FCSB 1-0, din 2023), patronul campioanei a dat declaraţii şocante şi l-a jignit pe central.

Gigi Becali, declaraţii reprobabile după eliminarea FCSB-ului din Cupa României

“Ei nu-şi dau seama că Dumnezeu poate să le pedepsească familiile pentru ce fac ei. Cum să nu se spună? Că oamenii ăştia muncesc. Copiii aleargă pe teren şi tu-i batjocoreşti.

A stopat mingea cu mâna, au dat gol. (…) Nu mai daţi (n.r: faza presupusului henţ al lui Băsceanu, de la al doilea gol al Craiovei), că ce jigniri îi mai aduc nenorocitului ăsta… Cât de idiot poţi să fii? Dai fault la portar, dar prelungeşti cu 4 secunde. S-a dat în fapt. (n.r: Feşnic a avut ceva cu FCSB?) Normal. Dacă e henţ clar. Arăţi ceasul şi dai prelungiri şi la 4 secunde tu fluieri. Vine tuşierul, arată că e fault şi dai out. Ce mizerii faci”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Observator
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
22:54
De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY)
22:52
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”
22:43
Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat”
22:42
Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș
22:27
Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
22:25
Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt