Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj oribil la adresa brigăzii de arbitri de la meciul Universitatea Craiova – FCSB, care a consfinţit eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României.

Supărat pe brigada de arbitri condusă de Horaţiu Feşnic (36 de ani), central care i-a produs lui Gigi Becali ultima “retragere” din fotbal (după un derby Rapid – FCSB 1-0, din 2023), patronul campioanei a dat declaraţii şocante şi l-a jignit pe central.

Gigi Becali, declaraţii reprobabile după eliminarea FCSB-ului din Cupa României

“Ei nu-şi dau seama că Dumnezeu poate să le pedepsească familiile pentru ce fac ei. Cum să nu se spună? Că oamenii ăştia muncesc. Copiii aleargă pe teren şi tu-i batjocoreşti.

A stopat mingea cu mâna, au dat gol. (…) Nu mai daţi (n.r: faza presupusului henţ al lui Băsceanu, de la al doilea gol al Craiovei), că ce jigniri îi mai aduc nenorocitului ăsta… Cât de idiot poţi să fii? Dai fault la portar, dar prelungeşti cu 4 secunde. S-a dat în fapt. (n.r: Feşnic a avut ceva cu FCSB?) Normal. Dacă e henţ clar. Arăţi ceasul şi dai prelungiri şi la 4 secunde tu fluieri. Vine tuşierul, arată că e fault şi dai out. Ce mizerii faci”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.