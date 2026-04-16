Răzvan Burleanu a anunţat o schimbare majoră în Cupa României: “Am decis introducerea unui nou principiu”

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a anunţat că va avea loc o schimbare importantă în Cupa României. Şeful de la Casa Fotbalului a ţinut cont de plângerile din ultimii ani legate de meciurile disputate în deplasare de către echipele fruntaşe din Liga 1.

În ultimele sezoane, de la schimbarea formatului, echipele de pe primele locuri ajungeau să dispute toate cele trei etape din faza grupelor în deplasare. Printre nemulţumiţi, de-a lungul timpului, s-au numărat Gigi Becali şi Dan Petrescu, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj.

Răzvan Burleanu a anunţat o schimbare majoră în Cupa României: “Fiecare echipă o să joace cel puţin un meci pe teren propriu în faza grupelor”

Din sezonul viitor, lucrurile se vor schimba, potrivit lui Răzvan Burleanu, care a anunţat că fiecare echipă va ajunge să dispute cel puţin un meci pe teren propriu în faza grupelor Cupei României:

“O modificare extrem de importantă face referire la faza grupelor din Cupa României. Ştiţi foarte bine că am apelat la un format competiţional inovativ, pe care după aceea l-am descoperit şi la nivel de Champions League, Europa League şi Conference League. Astăzi e un model de referinţă întotdeauna când se discută despre formatele competiţionale.

Ştiţi foarte bine că viziunea noastră despre Cupa României este că este singura competiţie deschisă fiecărui club în fiecare sezon. Pentru a avea un calendar mult mai echilibrat în faza grupelor Cupei României, am decis introducerea unui nou principiu care presupune ca în faza grupelor, fiecare echipă să joace cel puţin un meci pe teren propriu, ca să oferim oportunitatea echipelor de a fi mai aproape de proprii suporteri, chiar şi în faza grupelor.