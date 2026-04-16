Răzvan Burleanu a anunţat o schimbare majoră în Cupa României: “Am decis introducerea unui nou principiu”

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 16:30

Comentarii
Răzvan Burleanu, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a anunţat că va avea loc o schimbare importantă în Cupa României. Şeful de la Casa Fotbalului a ţinut cont de plângerile din ultimii ani legate de meciurile disputate în deplasare de către echipele fruntaşe din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultimele sezoane, de la schimbarea formatului, echipele de pe primele locuri ajungeau să dispute toate cele trei etape din faza grupelor în deplasare. Printre nemulţumiţi, de-a lungul timpului, s-au numărat Gigi Becali şi Dan Petrescu, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj.

Din sezonul viitor, lucrurile se vor schimba, potrivit lui Răzvan Burleanu, care a anunţat că fiecare echipă va ajunge să dispute cel puţin un meci pe teren propriu în faza grupelor Cupei României:

“O modificare extrem de importantă face referire la faza grupelor din Cupa României. Ştiţi foarte bine că am apelat la un format competiţional inovativ, pe care după aceea l-am descoperit şi la nivel de Champions League, Europa League şi Conference League. Astăzi e un model de referinţă întotdeauna când se discută despre formatele competiţionale.

Ştiţi foarte bine că viziunea noastră despre Cupa României este că este singura competiţie deschisă fiecărui club în fiecare sezon. Pentru a avea un calendar mult mai echilibrat în faza grupelor Cupei României, am decis introducerea unui nou principiu care presupune ca în faza grupelor, fiecare echipă să joace cel puţin un meci pe teren propriu, ca să oferim oportunitatea echipelor de a fi mai aproape de proprii suporteri, chiar şi în faza grupelor.

Reclamă
Reclamă

Meciurile dintre echipele din urna 1 şi urna 2 vor fi unul acasă şi unul în deplasare, aceasta este schimbarea fundamentală. Din sezonul următor, ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, avem cel puţin un meci între două echipe din urna 1″, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ce spunea Gigi Becali despre Cupa României în luna decembrie

“Dacă victoria ne califică, atunci jucăm cu echipa întâi. Facem șase puncte, după vine UTA și face și ea șapte. Dacă până atunci sunt în play-off, mă mai interesează cupa asta de doi lei, în care joci trei meciuri în deplasare, de nebun?

Asta e anomalie, inteligența nebuniei. Numai în România vezi nebuniile astea. Tu îți dai seama? Nebunia lumii în România. Lasă să se ducă UTA în Europa League, să vedem ce face UTA”, spunea Becali, citat de digisport.ro.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
17:27

17:16

17:03

17:03

16:57

16:51

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
