Dinamo - Hermannstadt 2-0. „Câinii” merg la braț alături de sibieni în faza sferturilor. Clasamentul final din Grupa D - Antena Sport

Dinamo București a obținut o victorie clară în fața celor de la Hermannstadt, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Formația antrenată de Zeljko Kopic a obținut calificarea în faza sferturilor, alături de sibieni, care aveau deja bifată calificarea mai departe.
Tot în cadrul Grupei D, FC Botoșani și Farul Constanța au obținut victorii în duelurile cu Concordia Chiajna, respectiv CS Dinamo București.
Rezultatele finale din Grupa D:
- Dinamo – Hermannstadt 2-0
- CS Dinamo – Farul 0-4
- Concordia Chiajna – FC Botoșani 2-3
Clasament final Grupa D
1. Dinamo 7 puncte
2. Hermannstadt 6 puncte
3. Farul 5 puncte
4. FC Botoșani 4 puncte
5. Chiajna 3 puncte
6. CS Dinamo 0 puncte.
Dinamo – Hermannstadt 2-0
Final de meci!
Min. 60: GOL! Raul Opruț face 2-0 pentru Dinamo cu un șut deviat!
Min. 54: Bară Dinamo! Karamoko zguduie transversala.
Min. 48: GOL! Dinamo deschide scorul prin Cătălin Cîrjan.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză pe Arcul de Triumf!
Min. 21: Ocazie mare pentru sibieni! Dennis Politic este aproape de deschiderea scorului, dar șutul acestuia a fost parat de Roșca.
Min. 1: Start de meci pe Arcul de Triumf!
- DINAMO (4-3-3): Roșca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan (cpt.) – Armstrong, Al. Pop, Karamoko. Rezerve: Epassy – Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean. Antrenor: Zeljko Kopic
- HERMANNSTADT (4-2-3-1): Lazar (cpt.) – Căpușă, Chorbadzhiyski, I. Stoica, Ciubotaru – Jair, Zargari – Florescu, Neguț, Politic – Afalna. Rezerve: Muțiu – L. Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Dr. Albu, Chițu, Sg. Buș, Gjorgjievski. Antrenor: Dorinel Munteanu
Înainte de ultima etapă, sibienii sunt pe primul loc cu maximum de puncte, după ce le-a învins pe Concordia Chiajna și pe FC Botoșani. De cealaltă parte, “câinii roșii” au patru puncte, după ce au învins-o pe CS Dinamo și au remizat cu Farul.
Ca FC Dinamo să fie sigură de calificare, ea trebuie să o învingă pe Hermannstadt. De cealaltă parte, sibienii sunt în sferturi și cu un rezultat de egalitate, ținând cont de numărul mai mare de puncte.
Calculele devin și mai interesante pentru echipele de sub locul 2, prima fiind Concordia Chiajna. Formația din Ilfov are trei puncte, dă peste FC Botoșani și poate ajunge în sferturi prin două scenarii:
- Concordia bate pe FC Botoșani și Dinamo nu câștigă cu Hermannstadt
- Concordia face egal cu FC Botoșani și Dinamo pierde cu Hermannstadt
Trecând mai departe, Farul are meci cu CS Dinamo și are și ea două scenarii în față, depinzând evident de alte rezultate:
- Farul bate pe CS Dinamo, Dinamo pierde cu Hermannstadt și Concordia Chiajna nu câștigă cu FC Botoșani
- Farul bate pe CS Dinamo, Dinamo face egal cu Hermannstadt, Concordia nu câștigă și “marinarii” au un golaveraj mai bun decât “câinii”
În final, FC Botoșani are cele mai mici opțiuni de calificare, având un singur punct. Iată scenariul de calificare pentru moldoveni:
- FC Botoșani bate pe Concordia Chiajna, Farul nu câștigă cu CS Dinamo, Dinamo pierde cu Hermannstadt, iar moldovenii au un golaveraj mai bun decât echipa lui Kopic
Programul din Grupa D în Cupa României
- Concordia Chiajna – FC Botoșani, ora 18:00
- CS Dinamo – Farul, ora 18:00
- Dinamo – Hermannstadt, ora 18:00
Clasamentul în Grupa D din Cupa României
- 1. Hermannstadt – 6 pct., golaveraj +3
- 2. Dinamo – 4 pct., golaveraj +2
- 3. Concordia Chiajna – 3 pct., golaveraj +2
- 4. Farul – 2 pct., golaveraj 0
- 5. FC Botoșani – 1 pct., golaveraj -2
- 6. CS Dinamo – 0 pct., golaveraj -5
