U Cluj - Oțelul 2-0. „Șepcile roșii” se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B - Antena Sport

U Cluj - Oțelul 2-0. „Șepcile roșii" se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B

Home | Fotbal | Cupa României | U Cluj – Oțelul 2-0. „Șepcile roșii" se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B

U Cluj – Oțelul 2-0. „Șepcile roșii” se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 21:56

U Cluj – Oțelul 2-0. Șepcile roșii” se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B

Universitatea Cluj - Oțelul / Sportpictures

Universitatea Cluj a obținut calificarea în sferturile Cupei României, după succesul cu scorul de 2-0 obținut în fața celor de la Oțelul Galați, în ultima etapă a grupelor.

Din grupa B s-a mai calificat Metalul Buzău, care bifează al doilea sezon la rând cu prezență în faza sferturilor Cupei. Cum arată clasamentul final în această grupă.

Clasament final Grupa B

1. Universitatea Cluj 7 puncte

2. Metalul Buzău 6 puncte

3. Oțelul Galați 4 puncte

4. Csikszereda 4 puncte

5. Sepsi OSK 2 puncte

6. Sporting Liești 1 punct.

Rezultatele de miercuri din Cupa României

  • CSM Slatina – Metaloglobus 2-2
  • 20:00 Metalul Buzău – Sepsi OSK 1-0
  • 20:00 Sporting Liești – Csikszereda 0-5
  • 20:00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați 2-0

U Cluj – Oțelul Galați 2-0

Final de meci! 

Min. 67: GOL! Gazdele își dublează avantajul prin Coubiș.

Min. 51: GOL! U Cluj deschide scorul prin Lukic.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Cluj-Napoca! 

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!

  • U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Simion, Bic, Fabry – Mendy, Lukic, Stanojev. Rezerve: Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Oțelul Galați: I. Popescu – Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev – Lameira, Chira, A. Ciobanu – Andrezinho, Fernandes, Bană. Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh. Antrenor: Laszlo Balint
Comentarii


