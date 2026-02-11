U Cluj - Oțelul 2-0. „Șepcile roșii” se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut calificarea în sferturile Cupei României, după succesul cu scorul de 2-0 obținut în fața celor de la Oțelul Galați, în ultima etapă a grupelor.
Din grupa B s-a mai calificat Metalul Buzău, care bifează al doilea sezon la rând cu prezență în faza sferturilor Cupei. Cum arată clasamentul final în această grupă.
Clasament final Grupa B
1. Universitatea Cluj 7 puncte
2. Metalul Buzău 6 puncte
3. Oțelul Galați 4 puncte
4. Csikszereda 4 puncte
5. Sepsi OSK 2 puncte
6. Sporting Liești 1 punct.
Rezultatele de miercuri din Cupa României
- CSM Slatina – Metaloglobus 2-2
- 20:00 Metalul Buzău – Sepsi OSK 1-0
- 20:00 Sporting Liești – Csikszereda 0-5
- 20:00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați 2-0
U Cluj – Oțelul Galați 2-0
Final de meci!
Min. 67: GOL! Gazdele își dublează avantajul prin Coubiș.
Min. 51: GOL! U Cluj deschide scorul prin Lukic.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză la Cluj-Napoca!
Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!
- U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Simion, Bic, Fabry – Mendy, Lukic, Stanojev. Rezerve: Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Oțelul Galați: I. Popescu – Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev – Lameira, Chira, A. Ciobanu – Andrezinho, Fernandes, Bană. Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh. Antrenor: Laszlo Balint
