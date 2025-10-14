Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: "M-a sunat o echipă de top" - Antena Sport

Închide meniul
Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: "M-a sunat o echipă de top"

Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: "M-a sunat o echipă de top"

Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: “M-a sunat o echipă de top”

Publicat: 14 octombrie 2025, 8:38

Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: M-a sunat o echipă de top

Dan Petrescu / Profimedia Images

Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Antrenorul român a rămas liber de contract după plecarea de la CFR Cluj, însă este dorit din nou pe banca unor echipe “de top” din Europa, după cum a dezvăluit chiar el.

“Bursucul” a dezvăluit că a fost dorit de echipe din Bulgaria, Polonia sau Egipt, însă a refuzat toate ofertele primite deoarece vrea să-şi ia o pauză până la vară.

Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului

Totodată, Dan Petrescu a dezvăluit că în urmă cu câteva zile, a fost sunat şi de o echipă “de top” din Kazahstan, însă şi această ofertă a fost refuzată imediat. Antrenorul român de 57 de ani a transmis că nu ar fi tentat nici de sume uriaşe de bani să preia o echipă, în această perioadă.

“Am refuzat până acum mai multe propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri (n.r. duminică) m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată.

Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă. Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi.

O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin”, a declarat Dan Petrescu, conform gsp.ro.

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilinţa cu Hacken, scor 2-7, din prima manşă a confruntării din play-off-ul Conference League. El şi-a încheiat astfel al treilea mandat pe banca clujenilor.

