Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: "Un omagiu sincer" - Antena Sport

Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, a murit la 88 de ani. Singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni a fost şi antrenorul care a readus echipa naţională a României la Cupa Mondială, în 1990.

Federaţia Română de Fotbal a decis să cinstească memoria legendarului antrenor şi să ţină un moment de reculegere înaintea tuturor meciurilor din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3, etapa viitoare.

Minut de reculegere la toate meciurile din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Emeric Ienei

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a transmis şi el un mesaj, după moartea lui Emeric Ienei:

“Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.