Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: "Un omagiu sincer" - Antena Sport

Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: “Un omagiu sincer”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 12:24

Emeric Ienei / Profimedia

Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, a murit la 88 de ani. Singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni a fost şi antrenorul care a readus echipa naţională a României la Cupa Mondială, în 1990.

Federaţia Română de Fotbal a decis să cinstească memoria legendarului antrenor şi să ţină un moment de reculegere înaintea tuturor meciurilor din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3, etapa viitoare.

Minut de reculegere la toate meciurile din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Emeric Ienei

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a transmis şi el un mesaj, după moartea lui Emeric Ienei:

“Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federația Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără doar și poate!”, a fost mesajul transmis de Răzvan Burleanu, potrivit frf.ro.

