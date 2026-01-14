Destinaţie surpriză pentru Lisav Eissat. A refuzat Dinamo şi semnează cu o fostă campioană - Antena Sport

Lisav Eissat a refuzat Dinamo şi se pregăteşte de un transfer important în carieră. Fundaşul este foarte aproape de un acord cu Rakow Częstochowa, fosta campioană a Poloniei.

Ziarul polonez Przegląd Sportowy anunță că tratativele cu Lisav Eissat sunt avansate, iar în următoarele zile transferul se va face. Tot la Rakow Częstochowa joacă un alt fundaș din naționala României, Bogdan Racovițan.

Lisav Eissat a făcut o schimbare importantă şi în privinţa impresarului. Astfel că noul lui agent este Florin Manea. Agentul nu a dezvăluit numele echipei, dar a anunţat că este vorba de “o fostă campionă” din Polonia. “Negociem pentru alt internațional acum. L-am semnat pe Eissat. S-ar putea să îl mut pe el înainte (n.r. înainte de transferul lui Drăgușin). Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a declarat Florin Manea, la digisport.ro.