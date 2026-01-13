Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: "O fostă campioană" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: “O fostă campioană”

Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: “O fostă campioană”

Alex Masgras Publicat: 13 ianuarie 2026, 17:58

Comentarii
Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: O fostă campioană

Lisav Eissat, după România - Moldova / Sport Pictures

Lisav Eissat este pregătit să plece de la Maccabi Haifa. Înainte de a semna cu noua echipă, fundaşul care a devenit internaţional român în această toamnă are un nou agent. Este vorba despre Florin Manea, cel care îl reprezintă şi pe Radu Drăguşin, fundaşul lui Tottenham.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manea are o iarnă aglomerată, în condiţiile în care s-a vorbit foarte mult şi despre plecarea lui Drăguşin de la Spurs. În presa din Italia s-a vorbit despre mai multe echipe din Serie A interesate de fundaşul român, dar Florin Manea a dezvăluit că este posibil să realizeze transferul lui Eissat mai repede.

Florin Manea negociază transferul lui Lisav Eissat în Polonia

Eissat nu va ajunge însă la Dinamo. Florin Manea a dezvăluit că negociază în această perioadă transferul fundaşului de la Maccabi în Polonia. Agentul nu a dezvăluit numele echipei, dar a anunţat că nu este vorba despre Legia Varşovia:

“Negociem pentru alt internațional acum. L-am semnat pe Eissat. S-ar putea să îl mut pe el înainte (n.r. înainte de transferul lui Drăgușin).

Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a declarat Florin Manea, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Chiar dacă Lisav Eissat nu va ajunge la Dinamo, se pare că Leam Eissat, fratele mai mic al internaţionalului român, în vârstă de 18 ani, va semna cu formaţia din Ştefan cel Mare. El a fost în cantonamentul din Antalya alături de echipa lui Zeljko Kopic.

  • 375.000 de euro este cota de piaţă a lui Lisav Eissat, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii cu 4.000 de euro pensie specială la 48 de ani, luaţi la rând cu modificările, după magistraţi
Observator
Românii cu 4.000 de euro pensie specială la 48 de ani, luaţi la rând cu modificările, după magistraţi
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat
Fanatik.ro
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat
20:42
VideoJurnal Antena Sport | Iarna pe uliţa ligii
20:31
Probleme pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Mergem la FIFA”
19:54
Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final
19:22
Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie”
19:12
VIDEOScene incredibile în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep a sărit la arbitru. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu
18:49
Messi și Ronaldo, gata să scrie istorie: șase Mondiale jucate! Topul complet și recordmanul aflat încă în activitate
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Joao Cancelo, prezentat la Barcelona 3 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 4 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 5 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 6 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”