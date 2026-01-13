Florin Manea l-a convins pe Lisav Eissat să semneze şi pregăteşte transferul: "O fostă campioană" - Antena Sport

Lisav Eissat este pregătit să plece de la Maccabi Haifa. Înainte de a semna cu noua echipă, fundaşul care a devenit internaţional român în această toamnă are un nou agent. Este vorba despre Florin Manea, cel care îl reprezintă şi pe Radu Drăguşin, fundaşul lui Tottenham.

Manea are o iarnă aglomerată, în condiţiile în care s-a vorbit foarte mult şi despre plecarea lui Drăguşin de la Spurs. În presa din Italia s-a vorbit despre mai multe echipe din Serie A interesate de fundaşul român, dar Florin Manea a dezvăluit că este posibil să realizeze transferul lui Eissat mai repede.

Florin Manea negociază transferul lui Lisav Eissat în Polonia

Eissat nu va ajunge însă la Dinamo. Florin Manea a dezvăluit că negociază în această perioadă transferul fundaşului de la Maccabi în Polonia. Agentul nu a dezvăluit numele echipei, dar a anunţat că nu este vorba despre Legia Varşovia:

“Negociem pentru alt internațional acum. L-am semnat pe Eissat. S-ar putea să îl mut pe el înainte (n.r. înainte de transferul lui Drăgușin).

Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a declarat Florin Manea, la digisport.ro.