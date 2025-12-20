Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doi „tricolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări” - Antena Sport

Home | Fotbal | Doi „tricolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări”

Doi „tricolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări”

Viviana Moraru Publicat: 20 decembrie 2025, 17:46

Comentarii
Doi tricolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: Oferte din alte țări”

Jucătorii naționalei României/ Profimedia

Doi „tricolori” pot schimba echipa de club înaintea barajului de calificare la World Cup 2026 din martie, cu Turcia. Giovanni Becali a dezvăluit că Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan pot pleca de la Rizespor, respectiv Aris Salonic. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Mihăilă a semnat cu turcii de la Rizespor la începutul sezonului, după despărțirea de Parma. Mijlocașul este în prezent din nou accidentat, după meciul de Cupa Turciei cu Pendikspor în care a marcat un gol și a oferit un assist. 

Doi „tricolori”, șanse mari să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia 

De cealaltă parte, Olimpiu Moruțan a semnat cu Aris tot în vară, după plecarea de la Pisa. Internaționalul român de 26 de ani nu a reușit să se impună la formația din Salonic, el bifând doar șase minute în ultimele trei meciuri.  

În aceste condiții, Giovanni Becali a dezvăluit că sunt șanse ca cei doi jucători ai naționalei să schimbe echipele de club. Ei ar putea pleca încă din pauza de iarnă, însă cel mai probabil, transferurile se vor produce la finalul sezonului. 

„(n.r. – Este posibilitatea ca Mihăilă să schimbe echipa?) După echipa națională a jucat la echipa club, în Cupă. A dat un gol și o pasă decisivă. S-a accidentat iar, sperăm să nu fie ceva grav. Dacă va continua bine în lunile rămase până în martie, s-ar putea să avem o ofertă dintr-o altă țară. 

Reclamă
Reclamă

La Moruțan e aceeași situație. Încercăm să găsim alte echipe unde s-ar putea plia mai ușor și mai bine. Nu știu dacă din această iarnă, însă din vară e foarte probabil”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro. 

Olimpiu Moruțan, cotat la suma de două milioane de euro, a evoluat doar în 15 meciuri la Aris Salonic, fără să marcheze vreun gol. 

De cealaltă parte, Valentin Mihăilă, cotat la suma de 2,8 milioane de euro, a prins doar opt meciuri la Rizespor, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă. 

Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de CrăciunDiana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Observator
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
17:37
“Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu
17:30
EXCLUSIV“S-a greşit grav” Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni
17:14
„Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1
17:00
LIVE SCOREOțelul Galați – FC Argeș 0-0. Duel în zona de play-off în Moldova
16:49
FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu
16:48
Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 4 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 5 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 6 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului