Doi „tricolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări” - Antena Sport

Doi „tricolori” pot schimba echipa de club înaintea barajului de calificare la World Cup 2026 din martie, cu Turcia. Giovanni Becali a dezvăluit că Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan pot pleca de la Rizespor, respectiv Aris Salonic.

Valentin Mihăilă a semnat cu turcii de la Rizespor la începutul sezonului, după despărțirea de Parma. Mijlocașul este în prezent din nou accidentat, după meciul de Cupa Turciei cu Pendikspor în care a marcat un gol și a oferit un assist.

Doi „tricolori”, șanse mari să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia

De cealaltă parte, Olimpiu Moruțan a semnat cu Aris tot în vară, după plecarea de la Pisa. Internaționalul român de 26 de ani nu a reușit să se impună la formația din Salonic, el bifând doar șase minute în ultimele trei meciuri.

În aceste condiții, Giovanni Becali a dezvăluit că sunt șanse ca cei doi jucători ai naționalei să schimbe echipele de club. Ei ar putea pleca încă din pauza de iarnă, însă cel mai probabil, transferurile se vor produce la finalul sezonului.

„(n.r. – Este posibilitatea ca Mihăilă să schimbe echipa?) După echipa națională a jucat la echipa club, în Cupă. A dat un gol și o pasă decisivă. S-a accidentat iar, sperăm să nu fie ceva grav. Dacă va continua bine în lunile rămase până în martie, s-ar putea să avem o ofertă dintr-o altă țară.